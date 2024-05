Para atender el problema hídrico que afecta la Ciudad de México, la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia a Jefa de Gobierno Clara Brugada planea crear el gabinete del agua, en el que trabajen de manera coordinada las alcaldías, la administración capitalina y la presidencia.

Así lo expuso Brugada, durante la asamblea informativa que encabezó la abanderada de dicha Coalición a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, antes cientos de simpatizantes de Morena, PT y PVEM, que se dieron cita en ese lugar.

Previo al mensaje de Sheinbaum, la candidata a la Jefatura de Gobierno señaló que en Cuajimalpa, la movilidad, la seguridad y el agua son los temas que requieren mayor atención, y para ello trabajará de la mano con la alcaldía, que está segura, ganará el morenista Gustavo Mendoza.

Lee también Clara Brugada propone mesa de trabajo con desarrolladores inmobiliarios

“El primer día de Gobierno, vamos a instalar el gabinete del agua, con los tres niveles de gobierno, y vamos a empezar a resolver, uno a uno, los lugares donde no hay agua. Muy temprano, voy a hablarle a Gustavo, y preguntarle ¿cómo va el problema del agua en tal pueblo, en tal lugar? Y si no se resuelve, estaré presente en el territorio porque así vamos a gobernar: vamos a ser gobierno de territorio y no de escritorio”, sostuvo Brugada.

En el tema de la movilidad, la morenista recordó su propuesta de crear 5 nuevas líneas del Cablebús, una de las cuales será construida en la alcaldía Cuajimalpa, a cuyos habitantes reunidos en el mitin de este jueves, les reiteró su compromiso de no incrementar la tarifa del Metro.

Al abordar el tema de la seguridad, Brugada reconoció el trabajo de Adrián Rubalcava como alcalde de Cuajimalpa, al señalar que el ahora candidato del PVEM al Senado hizo de esa demarcación la más segura de la capital, por lo que afirmó que ella trabajará con la próxima administración de esa alcaldía, para continuar disminuyendo los índices delictivos.

Lee también Clara Brugada promete dar mantenimiento a 600 escuelas de CDMX en primer año de gobierno

En la asamblea informativa de Sheinbaum y Brugada en Cuajimalpa, estuvieron presentes el líder nacional de Morena, Mario Delgado; la Secretaria General del partido, Citlalli Hernández; el Senador, Ricardo Monreal, y la candidata de la Coalición al Senado Ernestina Godoy.

Después de Cuajimalpa, Brugada y Sheinbaum acudieron a Álvaro Obregón, donde encabezaron un mitin en la explanada del Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, donde se sumó a los invitados especiales, Marcelo Ebrard.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr