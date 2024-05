Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM, planteó trabajar en conjunto para que el desarrollo inmobiliario se lleve a cabo de manera planificada y con acuerdos; además de garantizar a la industria certidumbre e inversiones seguras.

A su vez, adelantó que ha propuesto llevar a cabo una mesa de trabajo con ellos, encabezada por Alejandro Encinas, con el objetivo de que de aquí a octubre -en caso de que ella gane la Jefatura de Gobierno- llegue a la toma de protesta con acuerdos establecidos.

“Tenemos que empezar las mesas con ustedes para la definición conjunta, juntos, las definiciones de dónde se tiene que hacer el crecimiento inmobiliario, juntos debemos tener el diagnóstico y conocer las propuestas e intereses que tiene este sector, con las definiciones que tenga la ciudad. Por eso he propuesto llevar a cabo una mesa que trabaje de aquí a antes de octubre, no empezar en octubre, sino que lleguemos con estos acuerdos”, dijo.

Resaltó que se deben matizar estas definiciones, de tal manera que se construya una política pública de desarrollo inmobiliario en conjunto.

En un encuentro que sostuvo con la asociación de desarrolladores inmobiliarios, Brugada Molina advirtió que cuando habla del llamado ‘Cártel Inmobiliario’, no se refiere a los empresarios ni a la industria inmobiliaria, a quienes manifestó su respeto por apoyar en el crecimiento de la CDMX, sino a los “funcionarios corruptos”.

“Estamos en un momento en el que la ciudadanía debe conocer lo que pasa en esta ciudad y cuando hablamos de Cártel Inmobiliario -lo dije muy claro en el último debate- no me refiero a los constructores, no me refiero a la industria del desarrollo inmobiliario, porque ustedes cumplen con la ley, cuando hablo de Cártel Inmobiliario me refiero a los funcionarios corruptos que hicieron que el crecimiento urbano tuviera esta situación”, señaló.

Brugada Molina reiteró que trabajará para fortalecer al Instituto de Planeación y concluirá con la consulta para la creación de programas de desarrollo urbano para los próximos 20 años.

