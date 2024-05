La candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, dijo que la oposición “pretende ganar lo que no van a ganar en las urnas” luego de que el candidato Santiago Taboada señalara que apoyará que la ciudadanía se manifieste en caso de no ser reconocida su victoria.

“Ahora sí que ya están viendo la derrota inminente y ahora están plateando, segur la lucha que ellos piensen hacer después de las elecciones, pero más bien, pretenden ganar lo que no van a ganar en las urnas por otro tipo de vías”, dijo al ser consultada al término de un evento en la Plaza 23 de Mayo, con integrantes CNPA.

Incluso dijo que ella va a respetar los resultados de la elección.

Durante su discurso como parte de su agenda de este martes, Clara Brugada dijo que deberían de reconocer su error en plena campaña al presentar una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad para establecer una tarifa diferenciada.

“Reaccionaron y dijeron no es así… no queremos aumentar la tarifa del Metro, al contrario, queremos bajarla. Bueno, escuchar la respuesta, más bien que digan que en plena campaña tuvieron el error de públicamente presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad, donde demuestra y los caracteriza como son, es decir, una ciudad para privatizar los principales servicios, una ciudad donde ven como un negocio, una ciudad donde no tiene planes de bienestar”, expresó.

Reiteró que su gobierno va a invertir en el Metro, para irlas transformando año con año, y que en 6 años, la ciudad tendrá uno de los mejores metros del mundo.

