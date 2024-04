César Cravioto, vocero de la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada, señaló a la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de ser parcial por no dar celeridad a las quejas presentadas por Morena en contra de la oposición durante el proceso electoral en curso.

En conferencia de prensa, Cravioto Romero señaló que Morena ha presentado diversas quejas ante el IECM en contra del candidato de la alianza Va X la CDMX, Santiago Taboada -algunas desde el 11 de marzo pasado- sin que a la fecha hayan sido resueltas, por ello advirtió, que el PAN y el PRI “les truenan los dedos” para resolver sus quejas.

Al presentar una numeralia, Cravioto Romero dio a conocer que Morena ha presentado ante el IECM ocho quejas por vulneración del interés superior de la Niñez en contra de Santiago Taboada, así como nueve por actos anticipados de campaña (la primera con fecha del 21 de marzo), 20 por actos anticipados de campaña (la primera con fecha del 11 de marzo) y 31 por calumnia, la primera de las cuales fue con fecha del 13 de marzo.

El senador y vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, dijo que “estamos muy preocupados por las últimas decisiones totalmente arbitrarias, que se han dado en la Suprema Corte de Justicia”

“Para esas, el área de quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México no tiene tiempo, pero les truenan el dedo los del PRI y el PAN y rapidito resuelven, eso se llama que tenemos un árbitro en el IECM parcial, no imparcial. Les truenan el dedo para que no hablemos de las corruptelas de aquellos, para que no hablemos del Cártel Inmobiliario”, señaló.

En este sentido, se refirió a la queja por calumnia electoral con solicitud de medidas cautelares que interpuso la oposición en su contra con el fin de no relacionar a Santiago Taboada con el llamado Cártel Inmobiliario, la cual, señaló fue presentada el pasado 10 de abril.

“El IECM le da una celeridad a las quejas del PRI y del PAN y un tortuguismo a las queja@ de Morena, porque la queja que resolvieron fue metida el 10 de abril y la resolvieron la semana pasada”, dijo.

Durante la conferencia, Cravioto Romero estuvo acompañado por la candidata de Morena, PT y PVEM a la alcaldía Azcapotzalco, Nancy Nuñez, con quien denunció a funcionarios públicos de la actual administración de la demarcación para promover a la candidata de la oposición, Margarita Saldaña.

