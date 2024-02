En un convivio privado en el que fue apapachada por su esposo, sus dos hijos, amigos y colaboradores, Xóchitl Gálvez festejó su cumpleaños, en víspera de que inicie su campaña electoral en busca de la Presidencia de la República.

“Nos vienen los 90 días más importantes de nuestra vida, los 90 días donde lo vamos a dejar todo, así es que hoy disfrútenlo, báilenle, emborráchense porque es el último que van a tener derecho. A partir del lunes tenemos que salir a darlo todo, no vamos a dejar nada. Si alguno de ustedes traiciona este proyecto y se traiciona a sí mismo, sus hijos se los van a reclamar”, advirtió a su equipo de campaña, en un mensaje que dio junto a su esposo Rubén Sánchez, al que pidió no reclamar su ausencia porque los próximos serán días muy intensos.

“Así es que a las esposas de mis colaboradores y los esposos como mi marido, tienen que tenernos mucha paciencia, no nos van a ver en los próximos 90 días, en los próximos 90 días no se vale ‘hacerla de pedo’, no se vale decir ‘¿por qué no ha llegado?’, no van a llegar, vamos a tener que trabajar 24/7, vamos a tener que trabajar los 90 días que vienen, 24 horas al día sin descanso”, recalcó.

Xóchitl Gálvez enfatizó que aceptó competir por la Presidencia de la República “porque México no está bien, porque hoy la gente vive con miedo, hoy México está a merced de la delincuencia, con un gobierno autoritario y ya con tintes de fascismo, un gobierno que no cree en las libertades, un gobierno que quiere imponer su visión. Por eso tenemos que estar todos unidos”, convocó.

Junto a sus hijos Diana y Juan Pablo, el diputado Santiago Creel y algunos amigos, la candidata subió al escenario para cantar y bailar la canción “Color Esperanza”, que hizo famosa el argentino Diego Torres.

La fiesta, con motivo de un “Cumpleaños Xingón”, tuvo sabor a Hidalgo, la tierra natal de la candidata, quien agasajó a sus invitados con tacos de barbacoa, consomé de borrego, sopes, tlacoyos y pastes, entre otros antojitos.

Entre los invitados destacaron los dirigentes del PAN, Marko Cortés; y PRD, Jesús Zambrano; y el aspirante de la coalición opositora a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada; colaboradores como Santiago Creel, coordinador de su campaña; Kenia López Rabadán, jefa de su Oficina; Consuelo Sáizar e Ildefonso Guajardo; los diputados Carolina Viggiano y Jorge Romero; los senadores Josefina Vázquez Mota, Gustavo Madero, Lilly Téllez, Nadia Navarro, Mario Zamora, Nancy de la Sierra e Indira Kempis.

