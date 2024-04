A unos días de haber iniciado la campaña, Juan Alcaraz Virgen, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Pihuamo, Jalisco, renunció a la contienda; el hecho se da tres semanas después del asesinato del alcalde con licencia de ese municipio, Humberto Amezcua, quien pretendía reelegirse compitiendo por la coalición PRI-PAN-PRD.

Sin dar mayores explicaciones sobre su decisión, Amezcua Virgen publicó una carta en sus redes sociales para hacer pública su decisión y asegura que siempre ha buscado ayudar a su comunidad “como hombre de campo, sin ser político”.

“Quienes me conocen saben que siempre he sido un hombre que habla con la verdad y de frente, y con ese mismo ánimo me dirijo a ustedes para informar que, después de una reflexión personal y familiar profunda, he decidido retirarme de participar como candidato a la presidencia municipal para la elección del próximo 2 de junio”, señala la carta.

El excandidato señaló que no ha recibido presiones o amenazas que influyan en su decisión y agradeció al partido que lo postuló por su respaldo y confianza hacia su candidatura, pero apeló a la comprensión de sus compañeros de planilla ante esta determinación.

“Seguiré sirviendo a todos ustedes como regidor hasta concluir el mandato que me otorgaron en las pasadas elecciones y trabajando desde mi trinchera para contribuir a la paz y la armonía de nuestro pueblo”, concluyó.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ya fue informado oficialmente de la renuncia de Amezcua Virgen y aunque hasta ahora la coalición Fuerza y Corazón y el partido Movimiento Ciudadano mantienen registradas sus planillas ante la autoridad electoral, no han nombrado un candidato sustituto.

Por ahora, solo los partidos locales Futuro y Hagamos (que en otros municipios y a nivel estatal se han aliado con Morena, el PT y el PVEM) mantienen a sus candidatos en Pihuamo.

Durante la elección de 2021, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, se vivió una situación parecida cuando las candidatas del PAN y de Movimiento Ciudadano, por motivos de seguridad, renunciaron a la mitad del proceso, dejando solo al candidato de Morena quien ganó entonces la elección pero no pudo convertirse en presidente municipal ante la imposibilidad de conformar un cabildo por falta de representación de la oposición.

Desde entonces gobierna en Jilotlán un concejo municipal nombrado por el Congreso de Jalisco, pues no hubo condiciones para realizar una elección extraordinaria en el municipio.

