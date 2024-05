Zumpango, Mex. Rogelio Muñoz, candidato a la presidencia municipal por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, aseguró en conferencia de prensa que la policía municipal recibió instrucciones para impedirle el paso rumbo a un pre-cierre de campaña, durante la tarde de ayer, sobre la carretera Zumpango-Reyes.

Por lo anterior, ya interpuso una denuncia por abuso de autoridad y la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya solicitó medidas de protección a las autoridades del gobierno del Estado de México, agregó Ana Lilia Herrera Anzaldo.

El abanderado de la coalición entre el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, explicó que los oficiales le refirieron que se trataba de una instrucción el no dejar pasar una camioneta Suburban de color negro. Sin embargo, puntualizó que en la unidad viajaba su equipo y no él. Y al darse cuenta de que ya no avanzaban hacia San Juan Zitlaltepec, se regresaron para buscarlos.

“Ellos estaban haciendo un retén ilegal, necesitan un oficio y no lo tenían; y nos dijeron que era una instrucción del presidente municipal y nos perjudicaron porque llegamos muy tarde al evento”, sostuvo Germán, al tiempo de calificar el hecho como un intento de intimidación.

Por su parte, la presidente del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, declaró que en Morena están preocupados ante el avance del partido y la coalición, que ha construido instituciones y promovido leyes; además de pedir al gobierno local garantice la seguridad en la jornada electoral.

