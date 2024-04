LA PAZ, BCS., 2 de abril.- A dos meses de la jornada electoral del 2 de junio, en Baja California Sur el Instituto Estatal Electoral reveló que canceló los debates entre candidatos, que las boletas electorales no se han terminado de pagar, del material no se ha cubierto ningún pago, tampoco tienen forma de contratar más personal de capacitación, supervisión; en suma, que no se han podido garantizar insumos indispensables para la elección.

La crisis que enfrenta el instituto obedece, según explicó el consejero presidente, Alejandro Palacios Espinosa, al recorte presupuestal que realizó el Congreso del estado y el gobernador, Víctor Castro Cosío, de al menos 20 millones de pesos.

En entrevista, declaró que antes de finalizar el 2023 la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal les garantizó un recurso de 16 millones de pesos a través de una carta de suficiencia presupuestaria, pero no se los entregó.

Por tal motivo, el Consejo General del IEE BCS aprobó en febrero una modificación y propuesta de ampliación del presupuesto para el ejercicio 2024 que contempla 15 millones 287 millones de pesos para el proceso electoral poco más de 6 millones de pesos para gasto ordinario. No obstante, a casi dos meses, ni el Congreso ni el Gobierno estatal han respondido.

"Ni el Congreso ni el Gobierno del estado nos han resuelto. Hemos escuchado declaraciones diversas, pero no una respuesta formal. La Secretaría de Finanzas dice que sí, pero también el Congreso dice que no habría ampliación. Estamos en estado de incertidumbre presupuestal. No hemos ni terminado de pagar las boletas electorales ni el material electoral se ha cubierto. No sabemos exactamente con qué recurso se cuenta para eso", declaró.

Frente a esto, anunció que interpondrá un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el incumplimiento de la carta de suficiencia presupuestaria del año pasado y por la falta de respuesta, en espera –dijo– de que se resuelva de manera expedita por la etapa del proceso.

Subrayó que hay un precedente como este caso en 2018, cuando el Instituto Electoral de Morelos interpuso un juicio electoral por una situación similar, “casi idéntica” a lo que ocurre en BCS y el TEPJ ordenó que se entregara el recurso.

“El Instituto Electoral de Baja California Sur está haciendo todo su esfuerzo y hemos cumplido con las etapas pero nos preocupa que en determinado momento no tengamos el recurso necesario para cumplir con una función del Estado que es organizar las elecciones. Confío en que el Gobierno del estado comprenda que es un recurso necesario y es una obligación del Estado coadyuvar con nuestra obligación”, enfatizó.

El consejero presidente del IEE BCS detalló que ante el recorte cancelaron los debates de candidatos a alcaldías, además, no se han pagado ni las boletas electorales ni el resto de material.

“Los quitamos prácticamente (debates), ni instalamos la comisión de debates. Otra cosa, la convocatoria para la contratación de capacitadores, asistentes electorales y supervisores, eso requiere recursos y no sabemos si vamos a tener los suficiente”, indicó.

Explicó que está en riesgo el cumplir con la logística de traslado de boletas al término de la jornada -en uno de los estados más extenso y con población más dispersa del país-.

“En el caso del PREP -Programa de Resultados Electorales Preliminares- se debe asegurar el funcionamiento en todo momento y se requiere internet, satelital. Esto cuesta y no lo tenemos. Tampoco tenemos plantas de energía de luz", agregó.

“Hay muchos escenarios delicados en los que aún y cuando el Instituto pudiera pagar las boletas y la documentación, (el resto) están en riesgo”, puntualizó.

Hace una semana, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presidenta de la mesa directiva del Congreso local, respondió con ambigüedades sobre la ampliación, aunque dejó ver que no se otorgaría.

“Eso ya está programado y lo que se les marcó ahí ya es lo que se les va a dar, ya no sabría yo si se le va a dar alguna ampliación, eso tendría que ser por la Junta de Gobierno”, declaró.

El 31 de enero, el gobernador, Víctor Castro Cosío, sobre el tema, afirmó que el IEE BCS tendría que hacer una “reingeniería” para ajustar sus gastos y consideró que había “prioridades” que atender. Días después, tras críticas, matizó y señaló que el tema se revisaría. A la fecha, sigue sin resolverse.





