Francisco Huacus, coordinador parlamentario del PRD, y quien está haciendo campaña en Michoacán para lograr la reelección, denunció que hace 10 días fue intimidado por un grupo armado, cuando recorría la región de Tierra Caliente.

"Yo tuve un incidente hace 10 días aproximadamente. Me paré en una gasolinera y llegaron cinco motociclistas armados a preguntar que quién era yo, les dije que soy candidato a diputado federal y soy diputado federal en funciones. Fue en la Tierra Caliente, eso es lo único que puedo decirles porque si no ya no me dejan entrar", declaró.

Ante las preguntas, el legislador agregó que ese mismo día, lo volvieron a buscar.

Leer también: Diputados inician campañas para reelegirse; algunos hasta con chaleco antibalas

"En la noche rodearon el hotel donde me hospedaba y entonces tuvieron que salir mis escoltas a aclarar quién era yo, pero imagínense, ante esa situación, ¿cómo vamos a avanzar y cómo vamos a confiar en que no nos va a pasar nada? ¿Cómo vamos a poder llevar las propuestas?, ¿Cómo podemos confiar en que no va a haber cargada hacia X o Y partido? eso, la verdad es muy lamentable", expuso.

Francisco Huacus inició campaña el mes pasado con un chaleco antibalas, pues busca la reelección por Michoacán, una de las entidades más violentas del país.

El legislador llamó a cerrar filas entre partidos políticos, gobiernos de los estados, y el Gobierno Federal.

Explicó que por parte del PRD, suman una veintena de candidatos que se han bajado de la contienda por amenazas del crimen organizado, de los cuales, cinco son del estado de Michoacán.

Leer también: Piden a SSPC agilizar protección a candidatos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/apr