El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, presentó su propuesta de gobierno a desarrolladores inmobiliarios, y ahí propuso crear zonas de usos mixtos en la Ciudad para reducir los precios de las viviendas.

Precisó que actualmente el costo de una vivienda oscila en promedio en 1.8 millones de pesos, cantidad difícil de pagar. Además, dijo, esta oferta de alojamiento es en zonas alejadas y con falta de servicios.

“¿Cómo generas condiciones e incentivos? Precisamente en donde se tenga beneficios en términos de usos mixtos, permita abaratar los costos de las viviendas, principalmente en zonas que cuenten con transporte público y servicios, porque es muy fácil anunciar mega proyectos y decir aquí está el gran proyecto social, pero cómo les vas a llevar agua, transporte, seguridad y escuelas, porque también hay que pensar en los entornos”, sostuvo.

En este sentido, recalcó que hay que apostarle a la creación de viviendas verticales para combatir el déficit que hay, pues también de esta manera se blindarían las áreas verdes de la mancha urbana.

Asimismo, dejó claro que no solo buscan un cambio de partido en el gobierno, sino un cambio de modelo, pues en 27 años el mismo grupo político no ha resuelto los graves problemas que enfrenta la metrópoli.

“El cambiar la Ciudad de México no es solamente un tema de partidos, es un tema de modelos. Nosotros vamos a pelear en contra de ese modelo que lo que generó son mayores desigualdades; 27 años después no es más segura la Ciudad, no tiene más agua, no tiene mejores servicios públicos, no tiene un mejor transporte público, no tiene un mejor sistema de salud y eso es lo que nosotros estamos viendo en una Ciudad que le urge un cambio”, abundó.

De igual forma, Santiago Taboada platicó que retomaría el proyecto de la Planta Termovalorizadora para quemar la basura y convertirla en energía para el Metro. “Es un proyecto que inclusive están los terrenos, está el proyecto ejecutivo y eso permitiría agorarnos dos mil millones de pesos de luz en el Metro y créanme que ahorita, es muy relevante que esos dos mil millones de pesos de luz, se ocupen en mantenimiento”.

También el candidato del PAN, PRI y PRD comentó que retomaría la marca CDMX “porque tenemos que pensar hoy en una dinámica que está pasando en el mundo, hoy ya no se piensa en países, hoy se habla en ciudades globales y la imagen urbana tiene que ser una característica de una Ciudad que aspira a tener condiciones de turismo, inversión y desarrollo”.

En su mensaje también dijo que la Ciudad de México ha perdido competitividad, no tiene inversiones nuevas y hay empleo mal pagado.

Recordó algunas de sus promesas más fuertes, como desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y exentar, durante los primeros dos años, a las empresas nuevas del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

