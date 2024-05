El agua, la movilidad y la seguridad son los temas que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, tiene identificados como prioritarios en el poniente de la capital, así lo expuso durante los mítines que encabezó este jueves con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en la explanada de Cuajimalpa y afuera del Salón de Usos Múltiples de Álvaro Obregón, Clara Brugada refrendó sus propuestas para crear el gabinete del agua, construir cinco líneas del Cablebús y habilitar más senderos seguros con mayor iluminación en las calles.

La morenista vinculó el tema de seguridad con el de educación, y para el caso de Cuajimalpa, aseguró que tiene planeado reforzarlo con la construcción de un plantel de la Universidad Rosario Castellanos, mientras que en la alcaldía Álvaro Obregón habló de su programa cultural Do-Re-Mi-Fa-Sol, mediante el cual planea equipar las escuelas públicas con instrumentos musicales.

“Vamos a hacer de las escuelas de Álvaro Obregón semilleros de talentos musicales, y vamos a apostarle a bajar la nota roja de Álvaro Obregón por la nota musical de nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó.

La candidata de Morena-PT-PVEM advirtió que uno de los principales problemas que debe resolverse en ambas demarcaciones es el de la movilidad, ya que sus territorios tienen partes altas, con barrancas y vialidades estrechas, y para ello está previsto su plan de llevar el Cablebús a esas dos alcaldías, así como a Tlalpan, Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta.

“¿Cuántas veces soñamos salir volando de casa para llegar al trabajo? Pues vamos a tener literalmente un transporte que vuela por los aires”, expresó.

Reiteró su compromiso de mantener el subsidio al boleto del Metro y no incrementar la tarifa.

En tanto, para atender el problema hídrico, insistió en que planea crear el gabinete del agua, en el que trabajen de manera coordinada las alcaldías, la administración capitalina y la Presidencia.

“El primer día de gobierno vamos a instalar el gabinete del agua, con los tres niveles de gobierno, y vamos a empezar a resolver, uno a uno, los lugares donde no hay agua. Y si no se resuelve, estaré presente en el territorio, porque así vamos a gobernar: vamos a ser gobierno de territorio y no de escritorio”, sostuvo Brugada.

En las asambleas informativas en Cuajimalpa y Álvaro Obregón, además de Sheinbaum, estuvieron presentes con Brugada, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Mario Delgado, Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, entre otros liderazgos de Morena.