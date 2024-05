LA PAZ, BCS., 16 de mayo.- La candidata a la alcaldía de La Paz, Baja California Sur, por Morena, Milena Quiroga Romero, interpuso una denuncia por violencia política en razón de género contra el candidato panista, Rigoberto Mares Aguilar, sumando así dos recursos interpuestos en estas campañas.

Luego de que el candidato del PAN-PRI-PRD asegurara que la candidatura de la morenista había sido “impuesta” por el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, Quiroga Romero junto a su abogada, Rebeca Barrera Amador, presentaron este recurso, al considerar que dichas afirmaciones minimizan su trayectoria en la función pública y refuerzan estereotipos de género que deben quedar fuera de la contienda electoral.

“Este tipo de señalamientos en la contienda política ya no están permitidos. Ha costado mucho que se garantice nuestra participación. Deben quedar fuera todo tipo de expresiones por las cuales se busca invisibilizar, minimizar a la mujer y sus capacidades. La candidata no está por nadie más que por sus logros y su trabajo demostrado”, enfatizó la abogada, ex presidenta del Instituto Estatal Electoral.

Dijo que estos discursos vienen a generar percepciones equivocadas en la ciudadanía y dejan fuera el arduo trabajo, dijo, de las mujeres en la búsqueda de espacios de participación política y para la toma de decisiones. Refirió que la candidata Milena Quiroga se ha ganado sus espacios por la votación mayoritaria, en el Congreso local, donde fue diputada, y en la pasada elección de 2021 para llegar a la alcaldía, donde hoy busca la reelección.

La candidata interpuso una primera denuncia, luego de que se captara al candidato Rigoberto Mares en un diálogo con otro candidato refiriéndose sobre ella como "pinche vieja". Foto: especial

“Ya no queremos escuchar en los debates políticos a hombres que ataquen a mujeres, sino que con propuestas se presenten y busquen el voto. Hoy dejamos constancia de que ya no más debemos aceptar que alguien pretenda limitar la participación política de las mujeres. No queremos seguir escuchando además esos mensajes misóginos.”, expuso la abogada.

Quiroga Romero, la candidata de Morena, en un mensaje en sus redes sociales, expuso que aventaja al candidato panista con hasta 22 puntos, dijo, y aseguró que comprende “la preocupación” y la forma en que se ha conducido y se ha dirigido a ella en diferentes encuentros entre candidatos, incluso con violencia verbal y minimizando su trayectoria y capacidades.

Llamó a la ciudadanía a estar pendiente del último tramo de la campaña política y a observar el debate oficial de candidatos que se realizará el próximo sábado 18 de mayo, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE BCS).

Hace unas semanas, la candidata interpuso una primera denuncia, luego de que se captara al candidato Rigoberto Mares en un diálogo con otro candidato refiriéndose sobre ella como "pinche vieja" y otras expresiones que fueron consideradas violentas, razón por la cual se presentó ante el IEE una primera denuncia y se solicitaron medidas cautelares, pero no fueron concedidas.

