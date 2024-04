El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, aseguró que el mandatario capitalino, Martí Batres, no está a cargo de nada en la Ciudad de México, por lo que “va a cerrar la puerta y nos va entregar las llaves”.

En entrevista, tras sostener un encuentro con la comunidad libanesa, el candidato del PAN, PRI y PRD fue cuestionado sobre los resultados de la encuesta de percepción de seguridad del Inegi, que ubican a la Benito Juárez en primer lugar, y sobre los dichos de Batres de que la seguridad en la Ciudad está a cargo del gobierno central y no de las alcaldías.

“Él no está a cargo de nada, es una realidad, no está a cargo del agua, no está a cargo de la seguridad. Prácticamente en enero y febrero crecieron los homicidios dolosos en la Ciudad de México; entonces él no está a cargo de nada, él va a cerrar la puerta y nos va a entregar las llaves”, dijo.

Asimismo, volvió a criticar a la administración de Batres por el tema del agua contaminada en la Benito Juárez.

“La UAM confirma que el agua tiene diésel, lo que dijo también el ingeniero Luege el día lunes, y entonces empiezan a decir que la oposición lo único que quería era sacar raja política, no, no, era información, porque también los vecinos de Benito Juárez, de Álvaro Obregón y de toda la Ciudad tienen que saber cuáles son las causas. Ya vamos a tener tres semanas y ni siquiera tenemos un plan de remediación concreto, porque si el agua contaminada llegó a un pozo, seguramente llegó al manto”, abundó.

Durante su encuentro con la comunidad libanesa, pidió la confianza de los capitalinos y el apoyo de esta comunidad para ganar las elecciones de este 2 de junio, pues, dijo, él no fue impuesto y ha dado resultados.

Precisó que pide este voto de confianza por sus resultados, por ejemplo, en seguridad, tal y como lo confirma la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) del Inegi, que “aunque les duela” pone de nueva cuenta a Benito Juárez en el primer lugar.

Asimismo, recordó que durante sus cinco años y medio de administración en la alcaldía puede presumir el rescate de deportivos y escuelas, y la captadora de agua de lluvia más grande de la Ciudad, entre otras cosas.

“Hoy estamos pidiéndoles un voto de confianza porque sabemos cómo hacerlo, porque hoy podemos presumir y por eso estamos aquí, no estamos aquí en función de una imposición, hoy estamos aquí compitiendo, porque no duden, vamos a ganar la Ciudad de México”, comentó durante una reunión con la comunidad libanesa.

Solicitó a esta comunidad que usen su liderazgo para pedirle a sus trabajadores y miembros que salgan a votar y comparen resultados, pues es la primera elección en 27 años en que estarán en la boleta dos personas que ya han gobernado una parte de la Ciudad de México.

“Con ese liderazgo le pidan a la gente que compare, que compare lo que quiere en los próximos seis años para la Ciudad de México, cómo quiere vivir los próximos seis años en la Ciudad de México: con los resultados del gobierno de Santiago Taboada o con los resultados del gobierno de Clara Brugada”, señaló el abanderado del PAN, PRI y PRD.

Durante su mensaje, al que asistieron varios panistas y el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, Taboada le presentó a la comunidad libanesa sus propuestas más importantes para mejorar la seguridad, transporte y agua, y apuntó que retomaría algunos proyectos de la administración mancerista.

Detalló que estos proyectos son la Planta Termovalorizadora para quemar la basura y convertirla en energía para el Metro, el Médico en tu Casa, y un proyecto del Instituto de la Juventud para tratar las emociones en los jóvenes

