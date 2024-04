Agua contaminada en Benito Juárez: vecinos continúan recolectando firmas para entablar demanda colectiva Aseguran que aunque el líquido ya no huele como antes, no quiere decir que no esté contaminado

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez continúan recolectando firmas para entablar la demanda colectiva contra el gobierno de la CDMX por el agua contaminada en la demarcación. (FOTO: David Fuentes)