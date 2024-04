Las obras del Tren Interurbano México-Toluca no están embrujadas, simplemente están mal planeadas, consideró el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada.

En entrevista en la alcaldía Iztacalco, apuntó que las cosas no se caen solas, que no hay brujería en estos trabajos a pesar de sus constantes accidentes e ironizó con uno de los primeros comunicados de la Secretaría de Obras en donde se señala que esta maquinaria se deslizó al suelo.

“No es un tema de brujería, es un tema de falta de capacidad, no es que las cosas se caigan solas como ese boletín que dice que se deslizó hacia el suelo ¡por Dios! seamos serios, esta obra no está ni bien planeada, no está bien atendida hacia los vecinos, hemos reportado y estuvimos en la primera caída en la Álvaro Obregón, y prácticamente es una tragedia todos los días, y es una obra que lleva más de seis años y no han podido concluir”, dijo.

Leer también: Santiago Taboada recorre Mercado de Jamaica; promete mejorar centros de abasto

Esta mañana, una lanzadora de dovelas cayó en el tramo Presa Tacubaya, donde se construye un tramo de esta obra conocida como Tren El Insurgente.

El secretario de Obras, Jesús Esteva, informó que serán días los que se ocupen para el retiro de esta estructura que colapsó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario señaló que se realizará el peritaje para determinar las causas del desplome, aunque mencionó que se siguieron los protocolos de operatividad antes de que comenzará la maniobra.

Con información de Laura Arana

Leer también: ¿De dónde a dónde opera el Tren Interurbano México-Toluca?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/cr