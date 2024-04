LA PAZ, BCS.- Cinco días después de iniciadas las campañas electorales, Baja California Sur no cuenta con un protocolo local de seguridad para los candidatos ni para el día de la jornada, pues el Gobierno del estado tampoco ha revisado ni validado la propuesta del Instituto Estatal Electoral (IEE).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente del IEE BCS, Alejandro Palacios Espinosa, confirmó que del mismo modo en que el Gobierno del estado ha incumplido con la entrega de recursos financieros para poder avanzar con actividades clave del proceso electoral, también ha retrasado la definición del mecanismo de seguridad para candidatos y para hacerle frente a distintos escenarios de riesgo el 2 junio.

“Hace una semana y media entregamos a la mesa de seguridad una propuesta de protocolo de seguridad acordada en el Consejo General para que a su vez le hicieran observaciones, y así poder estar en condiciones de hacerlo público y atender los requerimientos de candidatos y que sepan qué es lo que hay que hacer en caso de que requieran seguridad y lo que haremos el día de la jornada si se presenta alguna circunstancia, pero a la fecha no se nos ha notificado nada”, expuso.

Señaló que la propuesta contempla desde la solicitud de seguridad, cómo debe ser atendida e implementada, hasta la actuación de parte de policías estatales y municipales para hacer frente a distintos escenarios posibles el día de la jornada, desde robo de urnas, intimidaciones, quemas, riñas, etc.

Recordó que en 2022 se tuvo un incidente durante la elección interna del partido Fuerza por México, donde “se vandalizaron urnas en San José del Cabo y Cabo San Lucas”, y se solicitó la presencia policíaca, pero como no había protocolo de seguridad, los policías pretendían llevarse la urna al ministerio público y con ello se perdía la cadena de custodia que debe ser de parte de la autoridad electoral.

“Este tipo de situaciones no deben pasar, se debe saber cómo reaccionar para no poner en riesgo la elección. Imagínate si ocurre algo similar, llega la policía y se lleva una urna, se nos cae la elección en esa casilla. Deben entender quién tiene la cadena de custodia en casos similares”, explicó.

Alejandro Palacios Espinosa, dirigente del IEE de BJS Foto: Gladyz Navarro

Palacios Espinosa señaló que se había acordado que el día de ayer darían una respuesta, después de tener el documento hace varios días en la mesa de seguridad, pero al día de hoy no ha ocurrido.

Recalcó que aunque BCS actualmente no es una entidad que se identifique por tener zonas de un alto riesgo electoral como en otras regiones del país, es obligación de todas las autoridades y del organismo electoral, establecer todas las medidas de prevención lo antes posible.

“Es cierto que tenemos una entidad digamos muy tranquila, pero no podemos confiarnos de eso y no prever un escenario distinto. Ya empezaron las campañas y no hemos podido tener acordado el protocolo”, insistió.

Cabe mencionar que autoridades han insistido en que BCS ocupa los primeros lugares seguridad, pues desde 2019 a 2023 se ha observado la disminución del delito de homicidios hasta en un 70 por ciento, según expusieron durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de marzo pasado.

Con todo, también se evidenció durante la conferencia mañanera que BCS a nivel nacional ocupa el segundo lugar en violaciones sexuales, el tercero en robo a casa habitación, el tercero en extorsión y sexto lugar en violencia familiar.

Comerciantes y hasta líderes religiosos han denunciado que en Los Cabos, La Paz, incluso en regiones del norte, han comenzado a advertir hace algunos años un presunto cobro de piso de parte de grupos delincuenciales, aunque por temor no presentan denuncias formales. El Gobierno del estado ha insistido en este sentido en que no tiene dichas denuncias y por tanto no lo reconoce.

Durante el proceso electoral, EL UNIVERSAL ha documentado a nivel nacional al menos 24 políticos y candidatos asesinados, de diferentes partidos políticos.

