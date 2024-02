La agencia Badabun registró los videos en los que se muestra al gobernador de Nuevo León, Samuel García y al candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, burlándose del INE, con algunas cervezas en la mano y viendo el partido de futbol entre Tigres-Pumas, luego los reclamó por derechos de autor por lo que fueron bajados de redes sociales.

Por lo que algunos medios de comunicación y cuentas de influencers fueron notificadas del reclamo y se eliminaron programas completos de YouTube, así como publicaciones de Instagram y Twitter.

Entre los afectados están el programa de “Me lo dijo Adela”, MVS Noticias y Sin Embargo, reportó Animal Político.

Video de Samuel García y Máynez.

Suben video de Samuel García y Máynez burlándose del INE

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Samuel García y al candidato Álvarez Máynez burlándose del Instituto Nacional Electoral. "¡Multa, m-u-l-t-a, por tramposos!", gritan.

En dicho video mencionan a algunos políticos como el priista Manlio F. Beltrones.

“Saludos a Beltrones, ay papá, te la vas a (pelar) hasta Sonora”, al tiempo que Samuel García hace un gesto con las manos y Ernesto de Lucas sólo levanta dos dedos de su mano, como haciendo un saludo.

Álvarez Máynez pide disculpas

Luego de su convivivio, con Samuel García, Jorge Álvarez Máynez pidio disculpas por medio de un video en redes sociales.

“Si usted me dice 'yo me siento ofendido, esa no es la manera', yo con gusto, si hay quien se sienta ofendido o lastimado, está bien, con todo gusto, yo no tengo ningún problema en rectificar. Por supuesto que me hubiera gustado que no se diera, que no se subiera ese video, no es una asunto que a mí me interese que sea el sello de la campaña", dijo.

