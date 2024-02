El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que el sábado por la noche, cuando subió un video desde un estadio de futbol en el que disfrutaba de un partido entre los Tigres de la Universidad de Nuevo León y los Pumas de la UNAM, sí consumió cerveza, y agregó que si alguien se siente ofendido, está dispuesto a pedir disculpas.

El líder naranja sostuvo que, en ningún momento, justifica su actuar, sin embargo, señaló que el video en el que mandó un saludo en tono de burla al actual candidato del PRI al Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, se grabó un sábado por la noche en un partido de futbol.

“Si usted me dice “yo me siento ofendido, esa no es la manera”, yo con gusto, si hay quien se sienta ofendido o lastimado, está bien, con todo gusto, yo no tengo ningún problema en rectificar. Por supuesto que me hubiera gustado que no se diera, que no se subiera ese video, no es una asunto que a mí me interese que sea el sello de la campaña, pero lo que digo, es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, y es un convivio entre amigos, no un acto de campaña, o un centro de trabajo, o un asunto de la mañana, y no es justificación, estoy dando el contexto, pero por supuesto que no tengo problemas en que si a alguien le ofende, en pedir una disculpa, no tengo esa soberbia sobre ninguna situación”, declaró en un encuentro con medios al interior de la Cámara de Diputados.

Álvarez Máynez destacó que él se encuentra entre los diputados más productivos de esta legislatura, y criticó a Beltrones por darse “golpes de pecho”.

“Nunca he bebido en el pleno, en los tiempos de Beltrones había edecanes, y había una forma de verdad grotesca de tratar a las mujeres, había alcohol en el pleno. Cuando él presidió el Senado, yo recuerdo esos tiempos porque fui asesor legislativo, a Beltrones le encantaba The Palm, allá en Polanco, entonces me parece una payasada y una hipocresía darse golpes de pecho y decir “estos jóvenes” “una cerveza en el estadio”, cuando ellos empeñaron al país con el pacto por México y cerraban tratos en los antros y restaurantes más exclusivos de México, a oscuritas”, agregó.

El aspirante presidencial aseguró que la imagen de alcohólico, no es la que ha dado.

“Esa no es la imagen que yo he dado, yo he estado aquí todo el tiempo y nunca he estado en un estado de inconveniente, este es mi lugar de trabajo, el sábado yo voy al estadio y pido una cerveza, voy al estadio y bromeo con mis amigos, no es una justificación, si ustedes me dicen "esa es la imagen, el alcoholismo es una cosa positiva", no es una cosa positiva, yo tengo un hijo de 5 años al que le están empezando a gustar los deportes, pero, digo, cuando no tienen nada que enseñar sobre ti, ese es el argumento”, concluyó.

