Hasta la tarde de este viernes, los conteos distritales para la elección de la gubernatura en Jalisco daban la ventaja al candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, quien con un avance de 92.5% de los paquetes electorales contabilizados, registraba un millón 551 mil 499 votos a su favor.

En tanto, según los datos preliminares dados a conocer por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, sumaba un millón 376 mil 894 votos; la candidata de la coalición Fuerza y Corazón contabilizaba 583 mil 273 votos.

La ventaja entre el primero y el segundo lugar hasta el corte dado a conocer unos minutos antes de las 18:00 horas del viernes era de 174 mil 605 votos, mientras que se habían contabilizado 76 mil 3 votos nulos y 5 mil 843 sufragios para candidaturas no registradas; en total, se habían contabilizado 3 millones 517 mil 468 votos de 10 mil 95 paquetes electorales.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, indicó que los conteos habían concluido en 15 de los 20 distritos y tres más reportaban un avance mayor al 90%.

Presidente del IEPC recibe amenazas de muerte

En medio de un tenso proceso de cómputo, el IEPC informó que la presidenta del instituto, Paula Ramírez, fue amenazada de muerte a través de la cuenta oficial de la institución.

“La amenaza se agrega a una serie de hechos intimidatorios que se han ejecutado en contra del personal del Instituto y nos han impedido desempeñar nuestras funciones en un clima de civilidad”, señaló el IEPC en un comunicado en el que adjuntó imágenes de la amenaza contra la funcionaria electoral.

En ella se observa que una usuaria identificada como “Gloria Iñiguez” escribe una serie de mensajes reclamando el actuar del instituto y en uno de ellos señala: “Cuiden a su presidenta por k la van a matar. Paula Ramírez Hohne va amanecer muerta”.

Ante esta situación la presidenta del IEPC indicó que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía del Estado e incrementará sus medidas de seguridad personal.

“Resulta lamentable, es la primera vez que me enfrento a una situación de esta naturaleza por mis funciones, no obstante a ella y al clima de intimidación y amedrentamiento, no nos distraeremos de nuestra función, que es garantizar la voluntad que los jaliscienses expresaron en las urnas”, dijo.

La coalición Sigamos Haciendo Historia informó que solicitará al Instituto Nacional Electoral atraiga el conteo de votos en la entidad debido a que ha detectado una serie de delitos. Foto: EFE

Morena pide intervención del INE

La coalición Sigamos Haciendo Historia informó que solicitará al Instituto Nacional Electoral atraiga el conteo de votos en la entidad debido a que ha detectado una serie de delitos, irregularidades e incidencias que ponen en entredicho la confianza y la certeza del proceso de cómputo

“Es importante que alguien más entre a contar, hay ineficacia, hay dolo por parte de la autoridad electoral en el estado, por lo menos de su presidenta, ya no le tenemos confianza y vamos a solicitar al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de votos en Jalisco, porque aquí se rompió la cadena de custodia, porque no hay certeza de las boletas y porque no hay garantía de que la autoridad electoral esté actuando con imparcialidad y transparencia”, explicó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Refirió que se hará la solicitud ante el órgano federal, y que se necesita el voto de cuatro consejeros de once para que se tome la decisión inmediata para que sean ellos quienes encabecen el proceso del conteo.

Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei descartó que el Instituto federal pueda atraer la elección en Jalisco.

