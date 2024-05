El llamado a la manifestación de Unidos para mejorar, conocida como Marea Rosa, se llevará a cabo el próximo 19 de mayo, tendrá como principales oradores a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada candidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por la oposición.

En conferencia de prensa recalcaron que harán un llamado a realizar un compromiso a los candidatos de la oposición para acabar con el partido del oficialismo.

Explicaron que dicha manifestación es para realizar el voto útil, que sea por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y el candidato por la Ciudad de México, Santiago Taboada por la coalición Fuerza y Corazón por México y también el voto cruzado.

Además, reiteraron que no pedirán que decline el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

“Movimiento Ciudadano no le va a ganar al oficialismo, no está en la mira para nosotros, de nuestra parte no hacemos llamado a que decline”, explicaron.

Añadieron que MC lo que están haciendo son dos estrategias: inhibir el voto y que van por el segundo lugar en la contienda por la presidencia.

“La batalla es por quien gobierne, Movimiento Ciudadano están promoviendo inhibir el voto y van por un segundo lugar”, aseguraron.

Recalcaron que dicha movilización será fiscalizada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ante la presencia de los candidatos, aunque criticaron que el presidente de la República hace campaña desde su conferencia matutina.

“Hacemos un llamado al INE, que también tome en cuenta las mañaneras y las fiscalicen”, recalcaron los organizadores de la Marea Rosa.

Los organizadores enfatizaron que están convocando a la oposición a que puedan ganar y se comprometan con los ciudadanos.

“Expedimos compromisos públicos, nosotros tenemos el derecho constitucional a llamar a votar”.

En la manifestación hasta el momento han contabilizado la participación de 144 organizaciones de la sociedad civil, 84 ciudades que se unirán en el interior de la República Mexicana y en el extranjero, la cita es a las 9: 30 de la mañana y la participación de los oradores iniciará a las 11 horas.

























