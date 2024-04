Jorge Álvarez Máynez consideró que “no es sensato” reducir a 60 años la edad para pensionarse pues costaría casi 200 mil millones de pesos a las arcas públicas de México.

Durante la 87 Convención Bancaria, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) también planteó que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones mejorará el esquema financiero del país.

“Yo no bajaría la edad de la pensión para adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional y no me parece que sea sano con las presiones fiscales que ya tiene el país para el gasto.

“Me gustó el esquema que se construyó, se le deben mucho a los empresarios que tuvieron la visión de construir una reforma que sí ayudó al sistema de pensiones a arreglar, pero yo creo que hay que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones”, agregó el político zacatecano.

Aseguró que eventualmente en México se tendrá que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas obreros patronales, pues termina siendo una doble o triple carga para la formalidad y, a la postre, castiga a los empresarios que dan de alta a sus trabajadores en el IMSS, en el Infonavit, que cumplen con sus obligaciones fiscales.

“No puede ser que el país le ponga tantos obstáculos a quien juega de derecho, cumple con las reglas y que esas personas terminen financiando un sistema de salud que aspira a ser universal. Nunca va a ser universal si no se financia con instrumentos universales”, apuntó.

Añadió que dicha inversión en pensiones a personas de 60 años sería mejor invertida en programas de beneficio integral a jóvenes e infancias.

“¿Cuándo hablamos de poner el bien de todos y todas las niñas y niños como prioridad nacional? Porque no comparto que se reduzca la edad de las pensiones de 64 a 60 años. (…) Eso cuesta casi 200 mil millones de pesos, mientras que las niñas y los niños menores de 6 años son el 10% de la población y tienen el 1% del presupuesto porque no votan.

“Atender a las niñas y a los niños es atender a largo plazo el fenómeno de la inseguridad”, apuntó el emecista.

