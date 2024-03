Jorge Álvarez Máynez afirmó que está creciendo en las preferencias de los mexicanos rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, pues dijo que, en las encuestas que se publiquen pronto, los números lo favorecerán ante Xóchitl Gálvez.

“Les podría decir que vamos a rebasar pronto a la candidata (del segundo lugar). No han podido desaparecer a Movimiento Ciudadano como les hubiera gustado, desborrarnos de la contienda, seguimos en contienda. Tengo números muy positivos de las encuestas recientes que estamos levantando nosotros. A ver cómo salen las públicas en las próximas semanas, cuando se midan estos primeros 20 días de campaña”, expresó en rueda de prensa con medios el abanderado presidencial emecista.

Aseguró que pese a que el INE impugnó sus spots de campaña, seguirá dando la batalla frente a las candidatas de “la vieja política”.

“Yo creo que cada vez les va a ser más difícil ignorarnos, pero no lo han hecho. Nos han impugnado un montón de spots. Todavía hoy Duarte nos intentó bajar el spot de Chihuahua y ayer, a la mala, nos bajan el de Tabasco, que denunciaba lo que ha hecho Adán Augusto, lo que ha planteado la gente en Tabasco de Adán Augusto, que no es otra cosa que se fue, que dejó tirada la gubernatura a medio camino y creo que es evidente que no les somos cómodos al régimen, que no les somos cómodos al sistema que privilegia a la vieja política”, denunció Álvarez Máynez desde una reunión con simpatizantes emecistas para la toma de protesta de candidaturas en Ciudad de México.

Acompañado por Salomón Chertorivski, candidato por la gubernatura de CDMX, adelantó que para el debate con Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum no usará una estrategia confrontativa sino un discurso en el que compare sus propuestas y use la verdad como arma ante los posibles dichos en su contra de las candidatas.

“Hay que contrastar, más que confrontar. Contrastar, confrontar con la verdad, confrontar con las propuestas, no con etiquetas, no con adjetivos. En eso comparto enteramente lo que ha dicho Salomón Chertorivsky que nosotros no nos podemos caracterizar por el bajo nivel de contienda que presentan las candidaturas de la vieja política”.

