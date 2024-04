Jorge Álvarez Máynez aseguró que “sin ningún vínculo ni un pacto oscuro, como el que tienen el PRI, PAN, PRD y Morena”, alcanzará la Presidencia de México en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Yo no tengo el dinero que tienen los ladrones del PRI y del PAN, de Morena, yo no tengo el dinero que tiene [Francisco García] Cabeza de Vaca para vivir en Estados Unidos, con todo lo que se robó de los tamaulipecos, así es, yo no tengo el dinero que tiene Eugenio Hernández para venir a hacer campaña de nuevo, después de haberle fallado a Tamaulipas”, enfatizó el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

“Yo no tengo el dinero que tienen los corruptos de la vieja política para poner los mismos espectaculares, las mismas lonas, y yo respeté la ley, empecé hace siete semanas de campaña”.

En Matamoros, Tamaulipas, donde se encontró con simpatizantes, aseguró que en lugar de derroche en publicidad, cuenta con el apoyo de los jóvenes, que lo llevará a la victoria.