Jorge Álvarez Máynez acusó que “la vieja política”, con apoyo de los poderes fácticos, quiere impedir que participe en los siguientes debates presidenciales para sacarlo de la contienda electoral, así como “bajaron a Samuel García” de la candidatura presidencial.

Pese a esta declaración, desde el centro de Durango, donde se reunió con simpatizantes y alumnos de la universidad estatal, dijo sentirse confiado y seguro en que triunfará en sus aspiraciones por gobernar a México, pues los jóvenes ya tomaron en sus manos su campaña.

“Dicen después del domingo: ‘no queremos que Máynez vaya al debate’, porque ya saben de qué estamos hechos y no nos quieren volver a tener enfrente, así como hicieron todo para bajar a Samuel García e hicieron todo para bajar a Movimiento Ciudadano de la contienda presidencial porque querían una elección a modo, entre lo malo y lo peor, entre conformarse con lo que hoy tenemos o el regreso al pasado, pero el debate nos dio la oportunidad de demostrar que hay otra opción”, expresó el político zacatecano.

Manifestó que el hecho de que la juventud mexicana haya volteado a ver que existe una tercera opción en la boleta electoral del próximo 2 de junio, lo hace sentir seguro pues, dijo, los jóvenes lo defenderán de las mentiras difundidas en su contra para disminuir su popularidad y simpatías al movimiento que representa.

"En cinco semanas de campaña estamos poniendo en jaque a la vieja política y estamos demostrando que las jóvenes, que los jóvenes ya tomaron en sus manos esta campaña.

“Mi campaña la están haciendo estudiantes de preparatoria desde sus libretas, desde los pizarrones de sus salones, mi campaña la están haciendo, defendiéndome de las mentiras estudiantes de preparatoria defendiéndome de las mentiras que se pagan en los medios de comunicación y divulgando la esperanza, el derecho a sonreír. Que sepa la vieja política que, si no me quitó la sonrisa en el debate, no le va a quitar la sonrisa a México”, advirtió.

El exlíder de la bancada naranja dijo que el apoyo de este sector de la población será definitorio y dará la vuelta a las preferencias que hasta ahora colocan a Xóchitl Gálvez en segundo lugar.

"Tengo tanta confianza en lo que vamos a hacer juntos porque este es un movimiento colectivo, este es un movimiento en el que somos muchos Máynez, esta es la revolución de las personas ordinarias, de las personas comunes, de las personas que no venimos de las mismas prácticas de siempre”.

