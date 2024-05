Tras la reciente renuncia de Alejandra del Moral Vela, excandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, el pasado 27 de mayo, la lista de políticos de otros partidos que se han unido a Morena y a sus aliados sigue creciendo.

Del Moral no ha sido la única en renunciar a su partido para sumarse a la Cuarta Transformación; existe una larga lista de políticos que han migrado al proyecto del presidente López Obrador y aquí te presentamos algunos:

Eruviel Ávila, exgobernador y exdirigente del PRI en el Estado de México, anunció su renuncia a la militancia del partido en 2023; el 19 de enero del 2024 dio a conocer que se sumaría al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena.

El gobernador Eruviel Ávila dijo que la digitalización de trámites del Regist ro Público de la entidad lleva avance de 85% (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Otro priista más que se unió al aliado de Morena -PVEM- fue el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, quien en noviembre del año pasado renunció al partido tricolor. Actualmente es candidato plurinominal al Senado por el partido guinda.

Alejandro Murat Hinojosa, Candidato del PRI-Panal-PVEM a la gubernatura de Oaxaca (GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL)

Más tarde en conjunto con la excandidata gubernamental del PRI, Marisela Sánchez Cortés, se sumaron al proyecto de Margarita González Saravia, candidata de Morena-Panal-PVEM-PT-PES-MAS al gobierno de Morelos.

Continuando con la lista tenemos a Jorge Carlos Ramírez Marín que abandonó al PRI en 2023 para unirse al PVEM.

Marín entró como senador de Yucatán por el PRI en 2018, el cambió de partido se debió a que Marín quería postularse a la gubernatura de la entidad y lo hizo bajo la coalición "Juntos Hacemos Historia" encabezada por el partido del sol y el verde.

El expriista Adrián Rubalcava y alcalde con licencia de Cuajimalpa renunció de forma irrevocable al PRI en noviembre del año pasado. Posteriormente declaró que se integraría al equipo de la entonces precandidata Claudia Sheinbaum.

Rubalcava afirma tener confianza en el proceso

Rubalcava no confirmó su adhesión a Morena, pero señaló que "ya no confía, ni coincide" con el PRI. Sin embargo, lamentó que no pudiera ser candidato por la gubernatura de la Ciudad y en su lugar "designaron como precandidato a una persona vinculada al crimen".

Actualmente es candidato plurinominal al Senado de la República, por el PVEM

El exdirector del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) José María “Chema” Tapia Franco, se desempeñó como asesor de la presidencia del PRI e incluso como senador suplente un año más tarde. Su renuncia la presento en octubre del año pasado para posteriormente dar a conocer su intención de buscar la alcaldía de Querétaro y su apoyo a la 4T.

Actualmente es candidato a dicha alcaldía por la coalición de Morena, PT y PVEM y cuenta con el respaldo de la candidata presidencial Sheinbaum así como con el del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Claudia Delgadillo fue una diputada local y federal, regidora y secretaria general del PRI de Guadalajara, quien se separó del partido y se unió al partido del presidente López Obrador en 2018.

Durante las elecciones del 1 de julio del 2018, Delgadillo era la coordinara de campaña en Jalisco del aspirante a la candidatura presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, a quién abandonó en apoyo al partido guinda.

La exdirigente priista señaló a medios locales que renunció a su partido por una inconformidad en la designación de Eduardo Almaguer como candidato del tricolor a la presidencia municipal de Guadalajara.

MC también se decanta por Morena

A lo largo de este año y del pasado no solo los priistas se han inclinado por Morena o sus aliados, algunos de Movimiento Ciudadano (MC) también han se les han unido.

Una de las declinaciones que en su momento más llamó la atención fue en uno de los debates chilangos a la alcaldía Álvaro Obregón, donde la candidata Esther Mejía anunció su unión al proyecto de Sheinbaum y mostró su apoyo a Javier López Casarín, de Morena.

Martín García, quien decidió dejar la candidatura a diputado por el Distrito 16; Carlos Antonio Argüijo, coordinador de campaña en este Distrito, así como Armando Linares, coordinador juvenil en Tlalpan, fueron algunos militantes de MC que se sumaron a la candidata por la CDMX, Clara Brugada.

