Reynosa, Tamaulipas.- El Alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, cuestionó los criterios del Instituto Nacional Electoral (INE), pues dijo, mientras que al ex gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se encuentra prófugo le brindan su registro como candidato al Senado, a él, se lo niegan.

Peña Ortiz aseguró que sus derechos político-electorales se encuentran a salvo y que es mentira, que no cuenta con credencial de elector vigente la cual mostró, durante la entrevista.

"Que tan fuera de lugar están los criterios del INE que a Cabeza de Vaca que no lo hemos visto aquí, que está prófugo, sí le dan el registro y a mi me la quieren hacer de tos y a final de cuentas me la van a dar pero la hacen de emoción como si fuera un tema bien cañón", expresó el Presidente Municipal quien busca la reelección.

Al mostrar su credencial de elector, hizo constar que la identificación oficial se encuentra vigente.

"Si yo estuviera prófugo no andaría en la Plaza Principal o en La Playita viendo a Pee Wee.

Este es el México que vivimos en Tamaulipas sin estado de derecho, esperemos que algún día se pueda cambiar esa situación".

Peña expresó lo que decidió el INE y los jueces fue sobre la expedición de una nueva credencial de elector.

“Faltan muchas instancias y a parte ayer no decidió el Tribunal Electoral sobre los derechos políticos, decidió sobre la expedición de una tarjeta de elector. Malamente, porque a final de cuentas yo no estoy pidiendo una nueva tarjeta de elector porque tengo yo la mía, si no, que me la pongan vigente, porque ellos recibieron la orden de un juez ilegalmente, porque tengo un amparo y porque tengo fuero y bueno, el Tribunal no se declaró ayer conforme a eso, lo que declaró es que no me daba la tarjeta porque estaba extemporánea”, comentó.

Finalmente, el Alcalde subrayó que confía en las instancias pese a la cargada de la cual está siendo víctima, ya que a todas luces pretenden beneficiar al Partido Acción Nacional cortando sus derechos político-electorales.

sp/rmlgv