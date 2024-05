Adrián Rubalcava, candidato al Senado de la República por el PVEM, rechazó los señalamientos en su contra, referentes a que es miembro de un grupo delincuencial y por corrupción, con los cuales dijo, la oposición busca manchar su imagen, y se comprometió a cuidar de la alcaldía Cuajimalpa desde el puesto en que se encuentre.

El exalcalde de Cuajimalpa afirmó que a pesar de que buscan manchar su imagen de más de 15 años de trabajo, la ciudadanía otorgará el triunfo electoral en esa demarcación a los candidatos de Morena, PT y PVEM, pues, dijo, sus perfiles van más allá de los colores.

A unos días de que concluya el proceso electoral, el candidato resaltó algunos de sus logros y avances en la alcaldía que gobernó por varios años en hizo un llamado a la ciudadanía a votar a favor de los abanderados de la coalición que lo respalda.

Me da mucha tristeza que me señalen que yo soy líder de una banda delincuencial, que me señalen de corrupción, que traten de manchar mi imagen que tú, durante 15 años, probaste en la calle que estaba completamente limpia. Te pido de favor: no me pierdas la confianza, nunca te he fallado, no te voy a fallar, no te he fallado como alcalde, no te voy a fallar como senador y mi equipo te va a dar resultados. Este 2 de junio te pido que votes por la coalición, que votes por este equipo que ya te dio resultados”, dijo.

A su vez, señaló: “Señores no les fallé antes; un tema de partido no hace que yo sea una persona distinta, mi equipo está comprometido, Gustavo Mendoza, el candidato de mi equipo te va a dar resultados, tú ya nos conoces, el que actualmente contiende ya fue al alcalde aquí y no dio los resultados que tú esperabas”.

En este sentido, Rubalcava Suárez se comprometió a que desde la trinchera en la que esté, seguirá cuidando de la alcaldía Cuajimalpa, “mi equipo va a seguir cuidando tu seguridad y que mi equipo va a seguir haciendo los operativos como lo hemos hecho durante 15 años, no tengas miedo, no te he fallado, no te vamos a fallar”, dijo.

mahc/cr