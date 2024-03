Durante el mes de la mujer, las candidatas y el candidato por la presidencia se han pronunciado sobre la legalización del aborto y han mostrado su apoyo hacia las mujeres mexicanas en distintas ocasiones.

De llegar a la presidencia, no habrá una sola mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo: Máynez

El candidato del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ha mostrado interés en este tema desde 2021, cuando publicó en sus redes sociales una imagen con la descripción “su cuerpo, su decisión” y añadió lo siguiente:

“Muchos hombres están a favor de que las mujeres vayan a la cárcel si deciden abortar. Pero si fuéramos los hombres los que termináramos en la cárcel, hace siglos que no sería delito”, escribió en ese entonces el zacatecano.

Como candidato, también se ha pronunciado al respecto, como la semana pasada, cuando visitó la Universidad del Valle de Cuernavaca (UNIVAC), expresó que cuando sea presidente no habrá una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo.

“Mucha gente me dice que no hable de estos temas, porque esos temas no dan votos. Es una convicción, cuando yo sea presidente no va a haber una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo”, dijo durante su mitin en Cuernavaca, Morelos.

"No habrá paso atrás en ningún derecho obtenido por las mujeres": Xóchitl Gálvez

Por otra parte, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, también se ha pronunciado al respecto, la más reciente fue durante su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, en donde expresó que está en contra de criminalizar a las mujeres que abortan.

“Desde mi punto de vista no habrá paso atrás en ningún derecho obtenido por las mujeres, no estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna mujer que se practique un aborto, estoy totalmente en contra y en ese sentido serán los partidos políticos los que definan esa agenda”, expresó Xóchitl Gálvez en su conferencia matutina del 7 de marzo.

“En este momento no es un tema de discusión, pero sabes que soy una mujer de libertades y también soy una mujer que ha dicho que las mujeres que decidan tener a sus hijos no van a estar solas”, puntualizó.

El 26 de septiembre de 2019, cuando se despenalizó el aborto en el estado de Oaxaca, la entonces senadora dio su opinión a través de su cuenta de X, referente a este hecho.

“Para las mujeres, el derecho a decidir ya es constitucional y el Estado debe garantizar su libertad para ejercerlo. Lo de fondo es fomentar la prevención a través de educación sexual y reproductiva. Valoro que el PAN acepte que en ciertos temas, puedo disentir. #Oaxaca”, escribió Xóchitl Gálvez en 2019.

"Estoy a favor de la interrupción legal del embarazo": Sheinbaum

En 2019, cuando Claudia Sheibaum era Jefa de Gobierno, se le cuestionó sobre el aborto legal y seguro y respondió lo siguiente:

“Estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, yo creo que nadie está a favor del aborto, el asunto es si las mujeres tienen que ir a la cárcel por haberlo realizado, yo no estoy a favor de eso”, expresó Sheinbaum Pardo en 2019.

