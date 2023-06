A unas horas del Consejo Nacional de Morena, donde definirán los tiempos y el método para elegir a su candidato o candidata presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a cerrar filas y no dividirse, porque la lucha es por la transformación del país no por cargos.

“Y cerrar filas y unirnos, nada de división, y tener presente que se lucha por ideales por principios, por la transformación del pueblo, no por los cargos. Tenemos que estar pensando en que continúe el programa de transformación de México, porque se inició este plan para que el pueblo fuese tomado en cuenta, porque no había democracia”.

Desde la huasteca potosina, el Mandatario aseguró que será el pueblo quien decidirá a la candidata o candidato de Morena a la Presidencia en 2024, porque ya se acabó el “dedazo, el tapado y la cargada”.

Esto luego de ayer gobernadores de Morena lanzaron su apoyo virtual a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, previo al Consejo Nacional de Morena, que este domingo definirá los tiempos y el método en la contienda interna por la Presidencia.

El Jefe del Ejecutivo señaló que está contento porque quienes buscan sucederlo por su partido son personas con convicciones a “quienes recociendo”.

"Ya no hay dedazo, ni hay destapes, ni hay cargadas"

“¿Y quien va a decidir?, ya no es como antes, que era el dedazo, y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez el que se mueve no sale en la foto y ahí estaban todos, engarrotados. No, ya no hay dedazo, ni hay destapes, ni hay cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere candidato a la presidencia de nuestro movimiento”.

En una revisión del avance de programas del Bienestar, un acto multitudinario como en un acto de campaña, el Presidente dijo que todavía hay “cercanos” que están esperando una señal o que de línea, pero se van a quedar esperando.

“La señal es la que va a dar el pueblo, que es el que manda en la democracia”.

Acompañado por el gobernador Ricardo Gallardo (PVEM), la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel e integrantes de su Gabinete, el Mandatario dijo que una vez que salga el aspirante mejor posicionado se pronunciará a favor del qué gane sea hombre o mujer la encuesta “así voy a actuar”.

cg