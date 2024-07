Chimalhuacán, Méx.- “Me sentí muy emocionada y con nervios. Incluso, ahorita lo veo y no lo creo, me siento muy feliz. Yo no sé manejar, pero ya Dios dirá”, comentó Yolanda Santos, una vecina del Barrio San Pedro, en el municipio de Chimalhuacán, quien se convirtió en la ganadora de un automóvil último modelo que rifó el gobierno local entre los contribuyentes por pagar sus impuestos al inicio de año.

Para incentivar a que pagaran el predial y agua en los primeros meses del 2024, el ayuntamiento anunció que regalaría un coche y cinco motocicletas entre los ciudadanos cumplidos.

Los premios fueron entregados por la alcaldesa Xóchitl Flores, quien informó que fueron 153 mil los contribuyentes los que pagaron sus impuestos entre enero y marzo de este año.

Yolanda, quien es trabajadora doméstica, se enteró a través de sus hijos y una vecina, quienes la llamaron para darle la buena noticia.

Incrédula fue a trabajar como de costumbre, pero esta vez pidió permiso para salir temprano, pues quería saber si era cierto que había ganado un auto último modelo.

En la entrada del palacio municipal personal del ayuntamiento le confirmó que era la afortunada ganadora de un “cero kilómetros”.

“Estoy muy agradecida, con el esfuerzo de mi trabajo, con la vida, con Dios, porque si no fuera por mi trabajo no hubiera podido cumplir con el pago de mi predial y no hubiera ganado este coche. Cada año, la primera semana de enero, vengo a pagar mis impuestos y lo seguiré haciendo. Esta es una rifa real y transparente, se lo voy a decir a mis vecinos, que ahorita se darán cuenta cuando llegue con el auto a mi casa. Les diré: ya ven como sí es cierto, así que échenle ganas para pagar sus impuestos a tiempo'", contó.

Los otros ganadores de las motocicletas Italika DT125, Miguel Robreño Linares, del barrio Canasteros, y María Amparo Oviedo Mata, de San Lorenzo Chimalco, también asistieron acompañados de sus familiares y recibieron sus llaves de manos de la alcaldesa y de integrantes del cabildo.

Doris Mateos Ocampo, vecina de la colonia Marco Antonio Sosa, y Ester Rayo Martínez, habitante de la colonia Copalera, recibieron sus motocicletas Vento Cross Max 220 color negro de 5 velocidades.

