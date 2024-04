Nezahualcóyotl, Méx.— Macorina, una perrita que deambulaba muy herida en el límite de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, fue rescatada por policías locales del segundo municipio y llevada a las instalaciones de la Camada Nitin Neza, agrupación independiente que se dedica a proteger a los animales, donde le salvaron la vida.

Macorina tenía partida en dos la mandíbula y un diábolo incrustado en su ojo derecho, el cual perdió por la gravedad de la lesión. Ya fue operada de la mandíbula y se recupera paulatinamente. En cuanto lo haga será intervenida para que le extraigan el diábolo que aún tiene en su ojo, el cual será extirpado porque ya no tiene visibilidad.

Una vez que sea operada estará en posibilidades de ser adoptada por alguna familia que le brinde la protección que su anterior dueño no le daba, quien además la maltrataba en grado extremo.

De los últimos siete años, 2023 fue en el que se presentaron más denuncias por maltrato animal en el Estado de México, con mil 156, de acuerdo con datos proporcionados vía transparencia por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem).

De 2017 al 15 de marzo pasado se contabilizaron en el territorio estatal 7 mil 74 querellas. En 111 de esos casos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició carpetas de investigación.

De acuerdo a la Subprocuraduría de Protección a la Fauna, en 2017 fueron presentadas 741 denuncias por maltrato animal en la entidad mexiquense; en 2018, 927; en 2019, 876; en 2020, mil 31; en 2021, mil 26; en 2022, mil 78; en 2023, mil 156 y de enero al 15 de marzo de 2024, 239.

El año 2019, con 26 carpetas de investigación, es en el que más casos por maltrato animal se han judicializado en el Estado de México.

En 2017 se iniciaron cuatro carpetas de investigación, en 2018, 17; en 2020, 19; en 2021, 21; en 2022, 11; en 2023, 13 y de enero al 15 de marzo de este año, ninguna.

Denuncian que es un delito sin control

Jaqueline Baca Godoy, presidenta de la organización Peludos Desamparados, expuso que las agresiones a los animales en la entidad mexiquense no han cesado, por lo contrario, han aumentado y cada día son más crueles.

“El maltrato animal avanza y aumenta, eso lo vemos todos los días al salir a las calles donde hay perros abandonados, en la azotea, encadenados, de tutores irresponsables, todo eso es maltrato animal.

“El maltrato animal no sólo es darle un golpe al perro o acuchillarlo, quitarle la vida, maltrato animal también implica la omisión, no llevarlo al médico, no proporcionarle un espacio adecuado a su tamaño, no proporcionarle alimento, vacunas, desparasitación, tenerlo en la azotea y [esto] está en aumento”, lamentó Baca Godoy.

Para la activista, las denuncias que dan a conocer las autoridades “están maquilladas” porque no les conviene divulgar las cifras reales de lo que sucede, principalmente, en el Estado de México, donde las dependencias y funcionarios que en teoría se deben de encargar de resolver la problemática, son parte de ella.

“Cuando llegas a un Ministerio Público, Propaem te hace a un lado y arregla las cosas y llega a un acuerdo con el maltratador. Entonces, ¿qué pasó? Nada, no hay sanciones administrativas por parte de Propaem. Es una burla, no hay un juicio porque llegan a un acuerdo reparatorio”, denunció.

En muchos casos las asociaciones se quedan con las mascotas heridas porque la Propaem se las entrega y éstas tienen que cubrir todos los gastos por la asistencia médica que les deben brindar a los animales para salvarles la vida, mismas que en ocasiones llegan hasta los 100 mil pesos.

Las autoridades estatales no les asignan recursos a las protectoras de animales, aunque las mascotas que rescatan hayan sido en cateos realizados por dependencias mexiquenses y tienen que buscar donativos con la sociedad civil para brindarles asistencia médica y alimentación, principalmente.

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con funcionarios de la Propaem durante más de dos meses y no obtuvo respuesta.

Ven más muertes violentas

Galleta, una perra que se encontraba en calles de la colonia Santa María Chiconautla, en el municipio mexiquense de Ecatepec, en marzo, fue asesinada a balazos por un hombre que iba acompañado de otro sujeto. Los dos fueron retenidos y golpeados por un grupo de vecinos que se dieron cuenta del ataque.

El hombre que le habría disparado a la mascota es un exconvicto que estuvo preso durante siete años en el penal de Chiconautla por el delito de robo con violencia.

Policías locales realizaban patrullajes en esa comunidad cuando un grupo de personas los alertaron de que sobre la calle Mina se encontraban retenidos dos sujetos que momentos antes le habían disparado a una perrita.

Los oficiales confirmaron que uno de ellos portaba un arma de fuego tipo revólver, la que accionó en contra de Galleta sin algún motivo aparente.

“La propietaria de Galleta contó que uno de los sospechosos sacó de entre sus ropas la pistola y sin motivo alguno le disparó a su mascota matándola en el lugar”, fue el reporte de la corporación municipal.

Jonathan “N”, presunto responsable de la muerte de la perra, fue presentado en la agencia del Ministerio Público (MP), donde se inició una carpeta de investigación por maltrato animal.

Por otro lado, hace unos días aparecieron en calles de Tepetlixpa, municipio mexiquense ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, ocho perros muertos y otros 10 fueron reportados con síntomas de envenenamiento.

“Encontramos a unos perritos muertos. Primero fue hace 15 días y ahora fueron los últimos tres días que ya encontramos a más lomitos muertos y la última fue una perrita negra”, contó uno de los habitantes del municipio.

Cuando encontraron a los perros en la vía pública tenían espuma en el hocico, lo que les hace pensar que les dieron algún alimento con veneno para matarlos.

“Es triste ver cómo estos pobres animalitos están sufriendo, ya que desafortunadamente son seres que sienten y no se merecen que les hagan daño a estos pobres indefensos”, comentó otro de los vecinos de Tepetlixpa. Las autoridades locales iniciaron una investigación.

Piden penas más severas

Edgar Castillo Dubont, presidente de la Camada Nitin México, opinó que debe hacerse otra reforma al Código Penal del Estado de México para imponer más años de cárcel a quienes matan a los animales, en mayor medida perros y gatos.

“Debe existir un castigo severo porque sigue siendo un castigo muy bajo, no se castiga a un violador de animales o alguien que mató un perrito o un gatito, no hay un castigo ejemplar, nada más es un año, dos años. Una de estas personas que lastima a un animalito y ocasionan la muerte por gusto son personas que van a replicarlo con la humanidad y son agresores potenciales a la sociedad”, advirtió.

En el Estado de México el Código Penal establece que quien cometa el delito de maltrato animal o cause lesiones dolosas a una especie que no constituya plaga con el propósito de causarle la muerte se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 150 a 300 días.

En el artículo 235 tercero se estipula que a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa de 200 a 400 días, penas que aumentan 50% cuando el maltrato es cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Además, Castillo Dubont propuso que las autoridades estatales creen un padrón de agresores para que en caso de que reincidan sean castigados con mayor severidad.

Lanzan decálogo

En octubre pasado, el gobierno del Estado de México lanzó el Decálogo de Acciones para la Atención del Maltrato Animal firmado por éste y por 62 de sus municipios, que establece realizar un foro sobre el maltrato animal, así como organizar pláticas en escuelas de todos los niveles en colaboración con Sippina. También, capacitar a docentes para identificar casos relevantes.

Además plantea prohibir en el estado y municipios que menores asistan a actos que impliquen violencia contra los animales, como corridas de toros y peleas de gallos.

También, una reforma a reglamentos municipales para incluir el maltrato animal como una falta administrativa grave que no admita multa o arresto.

Asimismo, implementar una célula de atención policial para atender reportes de violencia animal; incluir a los animales de compañía en las órdenes de protección y alejamiento, así como impulsar reformas estatales en materia de maltrato animal y crear un área dentro del municipio o el estado que se dedique a la atención de ese ilícito.