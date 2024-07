TLALNEPANTLA, Méx.- Baches mortales suelen aparecer en vialidades como Periférico Norte, vía Gustavo Baz, la López Portillo y avenida Central, por el mal estado que prevalece en 70% de las carreteras y autopistas del Estado de México, reconoció Ariel Juárez Rodríguez, director general de la Junta de Caminos del Estado de México.

Quien transita por vialidades como Periférico Norte, debe acostumbrarse a ir atento a esquivar fracturas en el pavimento, hoyos y baches de más de 30 centímetros de profundidad, como el que la semana pasada generó la ponchadura de decenas de llantas y hasta la volcadura de un camión de carga.

Ariel Juárez Rodríguez, director general de la Junta de Caminos del Estado de México informó que de los 4 mil 300 kilómetros de carreteras de vía libre de esta entidad, el 70% está en pésimas condiciones.

Esto se debe, a un “contrato leonino” firmado en el año 2011 por el ex gobernador Enrique Peña Nieto, “no lo podemos ocultar” , el mantenimiento de las carreteras entró a un esquema de participación privada, afirmó el titular de la Junta de Caminos del Estado de México al reunirse con empresarios hace unas semanas.

El tema de los baches y la repavimentación de Periférico Norte, respondió Ariel Juárez a pregunta expresa de EL UNIVERSAL, “es un tema espinoso y complicado por lo que representan los contratos de Prestación de Servicios “PPs” que les llaman. No es un tema sencillo, no es algo que podamos rescindir, no es algo que nos conviene , porque vamos a estar años -en juicio- y sin embargo vamos a tener que seguir pagando” e incrementando la deuda.

No obstante al ver que 70% de las carreteras y vialidades de competencia estatal, están en malas condiciones “lo que tenemos que hacer es penalizarlos por incumplimiento”, respondió Ariel Juárez.

