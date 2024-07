Toluca, Méx.- ¡Queremos agua!, demandan habitantes de la delegación de Santiago Miltepec y la colonia rancho La Mora frente al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), pues alegaron que desde hace cuatro meses, recibieron una reducción en el servicio y en algunas calles, incluso se quedaron sin agua de forma permanente, pese a que pagan altos costos por el servicio.

Los inconformes se manifiestan desde las primeras horas de este miércoles frente a las instalaciones del OAyST, pues demandaron soluciones reales, toda vez que desde marzo persiste el desabasto y deben contratar pipas para solventar la escasez del recurso.

Acusaron que en las inmediaciones del panteón han identificado una toma, que calificaron como clandestina, en la que hay escurrimientos y donde se desperdicia el agua, presentaron videos y fotografías sobre mangueras que salen de la toma y que se llevan el recurso.

Personal del organismo municipal intentó negociar con ellos y los llamaron a dialogar, pero los inconformes rechazaron ingresar a las instalaciones, pues reclamaron que desde hace meses han acudido con ellos diversas autoridades del mismo organismo, quienes han comprometiendo soluciones pero no se concretan.

Exigieron que acuda al lugar un verificador que dé cuenta de la extracción del agua del tanque mencionado, con la finalidad de identificar los escurrimientos, pues en la zona de Lomas Altas y en Zopilocalco hay escurrimientos del recurso por las noches, pero a las colonias no llega una sola gota por semanas y se rehusaron a mediar con los representantes del hasta que haya una propuesta concreta para resolver el problema.

Señalaron que en las calles de Manuel Bernal, José Mirlo, Reforma, Bravo, Independencia, Josefa Ortiz de Domínguez, Rayón, Juana de Asbaje donde se ubica el tiradero de basura, además de otras calles se quedaron sin el recurso desde marzo, aproximadamente.

“El problema es que ya tenemos cuatro meses sin que llegue adecuadamente el recurso, la realidad es que sí llega el agua, hay mucha, incluso en algunos momentos hay presión pero no sabemos por qué no llega hasta las casas, es decir, hemos visto que en los tanques hay pero no sale por las llaves”, refirió una de las vecinas.

En tanto, cuestionaron por qué en algunas calles sí llega el recurso, pero en otros puntos no alcanza a fluir y reclamaron que todo lo que les han dicho son paliativos que no resuelven la carencia, pues llegan a prometer que caerá agua miércoles, viernes o domingo, pero no llega y ante ello deben contratar el abastecimiento por pipas, cada días más encarecidas.

