Ecatepec, Méx.- Un profesor de 69 años de edad de la Vocacional 3 inició una huelga de hambre desde ayer frente a la explanada del plantel porque los directivos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lo suspendieron un mes, supuestamente porque en el 2019 profirió groserías a dos exalumnas.

“Tengo una denuncia por dos exalumnas porque esto viene del 2019, las chicas ya no pertenecen al Politécnico, a la Voca 3, tampoco son menores de edad, pero en el órgano de control interno presentaron la denuncia, yo presenté la contra demanda con mis abogados que contraté porque yo no sé de eso y el órgano interno dictaminó 30 días de suspensión, los cuales ya cumplí”, contó Ramiro Escandón Ramírez .

Aunque ya pasó la suspensión que le impuso el órgano de control interno de la Vocacional 3 no le han permitido regresar a sus actividades docentes. El director ordenó que no lo dejaran ingresar al centro educativo y lo desalojó de la pequeña oficina que tenía en el interior.

La sanción se la impusieron el 23 de febrero y en teoría se cumplió el 23 de marzo, pero como fue sábado ese día se presentó el lunes 25 de marzo, pero el director no autorizó que entrara a las inhalaciones.

Profesor del IPN Vocacional 3 inicia huelga de hambre exige sea reinstalado en los grupos que imparte materias. Foto: Especial

“Las razones que le doy al director es que las niñas ya son adultas, no soy un peligro para ellas dado que no están en la Vocacional 3, tampoco soy un peligro para ellas porque ya no están en el Politécnico, una de ellas causó baja en 2020 de aquí de la Voca 3 porque reprobó siete materias. Si ya no soy un peligro y ya cumplí la suspensión le solicité al director que me regrese a mis grupos, ocho días después me contesta que no me puede regresar porque tengo siete sanciones”, explicó.

Acudió entonces a control interno y le dijeron que no hay registro de otras denuncias o sanciones en su contra, por lo que el director debe autorizar que regrese a impartir clases con los grupos que tiene asignado para este semestre.

Profesor exige ser reinstalado en los seis grupos en los que imparte materias

“Decisión: Irme a huelga de hambre que inicié ayer a las 6:20 de la mañana, tomando agua y solicitar que alguna autoridad me haga caso".

El mentor que lleva 38 años de servicio en la institución exige que sea reinstalado en los seis grupos en los que imparte materias de electricidad en cuarto y sexto semestre. Varios de sus actuales alumnos y compañeros profesores han mostrado su apoyo porque lo consideran un excelente profesor, además de su calidad humana.

La denuncia que presentaron las exalumnas contra el profesor sólo la hicieron en el órgano de control interno de la Voca 3, es de tipo administrativo y jurídicamente no es una falta grave.

Profesor del IPN Vocacional 3 inicia huelga de hambre exige sea reinstalado en los grupos que imparte materias. Foto: Especial

“Tomar la decisión de hacer la huelga de hambre es desmotarle a la comunidad que no podemos permitir que nadie nos humille, que alguien nos pisoteé, que seremos muy adultos y en mi caso muy viejito, pero no puedo permitir que eso suceda porque en 38 años de carrera profesional no ha sucedido”.

“Me exhiben ante los propios alumnos y he de decir que eso no puede ser porque el alumno pierde su confianza en el maestro y deja de aprender cuando le exigen, me exhiben ante mis compañeros, que parecen de Pénjamo porque se agachan y se van de lado, eso me parece que no es justo, pero ayer 14 maestros de ambos turnos se vinieron a solidarizar, hay gente que está consiente que esto no es normal”, comentó el profesor.

Ramiro Escandón pidió al IPN que revisen su caso porque no amerita las sanciones que le impusieron. Mientras eso ocurre continuará en huelga de hambre frente a las instalaciones de la Vacacional 3, ubicadas sobre la avenida Central, en el municipio de Ecatepec.

