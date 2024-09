Naucalpan, Méx.- Pese a la recuperación del Sistema Cutzamala que con las lluvias de los últimos dos meses, pasó de estar en junio en 27.07% de su capacidad a 42.77% en agosto, la restricción de mil litros diarios por segundo se mantiene para Naucalpan, originando ya serios problemas sociales, señalaron autoridades del organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS).

“Con el pretexto de los bajos niveles de almacenamiento en Cutzamala desde el 2022, el gobierno federal ha disminuido progresivamente cada año el caudal de agua que envía a Naucalpan”, afirmó la directora general de OAPAS, Heidi Storsberg Montes.

Informó que aún cuando el organismo ha desplegado todos los recursos con los que cuenta resulta imposible cubrir el déficit de 86 millones 400 mil litros que le han significado los constantes recortes del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al suministro del vital líquido.

Las solicitudes de agua a través de pipas han ido en creciente aumento y el Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAT) recibe cientos de llamadas de vecinos que se han visto afectados por este recorte, a las que se busca dar respuesta lo más pronto posible.

Storsberg Montes, indicó que el agua es uno de los temas fundamentales y en Naucalpan es el número uno, “para la presidenta municipal, Angélica Moya es prioridad, sobre todo porque hemos venido sufriendo una disminución enorme y constante, por parte del gobierno federal, sin vislumbrar que esta situación mejores en los próximos meses.”

La realidad, afirmó la titular de OAPAS, es que no tenemos agua suficiente que distribuir a través de nuestra red hidráulica. Hay tanques de almacenamiento que nunca se llenan por la carencia del vital líquido y zonas altas que no reciben el recurso por falta de presión para llevarla hasta sus hogares. “Los vecinos creen que no queremos darles el servicio, cuando la verdadera cuestión es que no hay que darles, ya que dependemos en 75% del Sistema Cutzamala para satisfacer la creciente demanda de la población”.

Tan solo en los últimos días de agosto, vecinos de colonias como Lázaro Cárdenas y San Esteban bloquearon Periférico Norte para exigir agua; y el jueves pasado habitantes de la colonia Emiliano Zapata también protestaron en el boulevar Luis Donaldo Colosio porque llevaban 15 días con sus llaves secas.

jf/rmlgv