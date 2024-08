Chalco, Méx.— “Doy gracias a papá Dios y a las personas que nos traen comida y aquí nos dan de comer, nos dan atención médica, pero no es como estar en mi casa”, expresó Alicia Hernández, de 75 años con la voz quebrada y al borde del llanto.

Alicia es una de las 72 personas que viven en el albergue Culturas en la calle Mixes, que desde el 7 de agosto ha recibido a aproximadamente 17 familias de las colonias afectadas por la inundación en Chalco.

“Definitivamente hay mucha resistencia, la gente viene dolida. Lo que nosotros hacemos es tratar de platicar con ellos, que en todo momento tengan la asistencia del personal. Incluso tenemos el apoyo de un sicólogo para que esté platicando con ellos”, dijo Mireya Ramírez, directora de bienestar del ayuntamiento de Chalco y coordinadora del albergue.

Mireya informó que en el lugar hay 22 hombres, 19 mujeres, 14 niños y seis adultos mayores que son atendidos por el personal médico del albergue además de recibir tres comidas diarias, lugar de aseo y una colchoneta donde dormir.

“Aquí me he sentido bien gracias a Dios, nos atienden bien, nos dan comida, nos revisan los médicos pero no es fácil. Yo estoy diabético, me estoy quedando ciego, tengo problemas de la presión pero allí la llevo” relató José Rodríguez, otro de los habitantes del albergue.