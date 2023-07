Ecatepec, Méx-. Un hombre que se dedicaba, presuntamente, al robo de usuarios del transporte público a los que les exigía puros billetes, fue arrestado en la colonia La Palma, por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec.

El sospechoso fue identificado a través de un video como uno de los probables responsables, que en complicidad con otro sujeto, despojó de sus pertenencias de manera violenta a pasajeros de una unidad concesionada que circulaba por la autopista México-Pachuca, informó el alcalde Fernando Vilchis.

En las imágenes captadas por la cámara instalada en la unidad de transporte público el mes de abril pasado, se observa que los asaltantes les quitan a los usuarios teléfonos celulares y les piden dinero, únicamente en billetes, a las víctimas. También le piden al chofer que les entregue la "marimba" donde guarda el dinero de los paisajes.

"No quiero monedas, puros billetes", les ordena uno de los ladrones, quien hoy es identificado como Moisés “N”.

El sospechoso fue detenido mientras ingería bebidas alcohólicas en compañía de otros dos sujetos sobre la calle Algarrobo, de la colonia La Palma, perteneciente a Ecatepec.

Los hombres llamaron la atención de los uniformados debido a que al notar la presencia de las patrullas intentaron ocultar los envases de cerveza y actuaron de manera evasiva.

Al realizarle una inspección a quien se identificó como Moisés "N", se percataron que portaba una réplica de arma de fuego, por lo que fue trasladado al Ministerio Público.

Las autoridades mexiquenses investigan la probable participación de Moisés "N" en el asalto a pasajeros de la combi realizado el pasado mes de abril en Ecatepec y pidieron a las víctimas que lo identifiquen para evitar que pueda quedar en libertad.

El pasado 12 de abril dos hombres se suben a una unidad de transporte público para despojar de sus pertenencias a los pasajeros, mientras los amenazan verbalmente y con una pistola.

De acuerdo al video captado por la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, el asalto duró aproximadamente 46 segundos, y ambos ladrones tenían una estrategia previa, pues uno se sube tranquilamente a arrebatar las pertenencias a los demás, mientras el otro los amedrenta y les apunta con la pistola, no solo a los pasajeros, sino también al conductor.

Además, en la grabación se puede escuchar decir “A ver mi gente ya se la saben, ya chin… a su madre”, “no me gustan las monedas, quiero billetes”, “el que me quiera hacer algo, le voy a volar su …”, “que te me quedas viendo”, “pasenme su celular, pasenme todo”.







