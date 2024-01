Nezahualcóyotl, Méx.— La bolsa del mandado que lleva doña Hortensia al Mercado Gustavo Baz Prada, en la colonia Impulsora, no se llena.

Ella es de la tercera edad y vive con su esposo. La pensión que reciben del gobierno federal, que para este año subió a 6 mil pesos bimestrales, apenas les alcanza. “Ahorita me voy a llevar patitas y huacal porque no me alcanza para comprar pierna y muslo”, dijo.

Desde diciembre y los primeros días de enero los precios de casi todos los alimentos han aumentado, en algunos casos hasta 200%, como el jitomate, cebolla y el tomate verde. “En diciembre sí llegó a costar 120 pesos el kilo [de pollo], ahorita está a 110”, expuso Ángel Gustavo, vendedor.

Algunas amas de casa sólo compran por pieza, cuartos o medio, pues no les alcanza para el kilo.