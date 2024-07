San Mateo Atenco, Méx.- La tarde del 23 de julio de 2024 se registró el día con más agua que se ha recibido desde 2022 en el municipio de San Mateo Atenco, de acuerdo con las autoridades municipales el pluviómetro registró 48.3 milímetros (mm), lo que provocó anegaciones que en algunos puntos superaron los 2 metros de altura.

Algunos de los habitantes sobre la vía Juárez, la avenida principal de esta demarcación y la más afectada, consideraron que las inundaciones ya no son una sorpresa, “no es nada nuevo, cada año en temporada de aguas (lluvias) y no importa las acciones que han realizado las alcaldesas, de todos modos nos llega el agua por todos lados y hay que limpiar, empezar por cuidar que no se eche a perder todo”, dijo don Manuel, quien tiene 30 años habitando en el Barrio de San Pedro.

El ayuntamiento informó que hasta el momento se registran siete viviendas con afectaciones debido a la inundación de anoche, las familias recibieron apoyo del Gobierno Municipal para sacar el agua, servicios de sanidad y se darán seguimiento, pues la anegación es de aguas negras que podrían provocar enfermedades.

Inundación en San Mateo Atenco. Foto: Jorge Alvarado/ELUNIVERSAL)

Tareas de limpieza en vialidades

Si bien personal del municipio continúa con las tareas de limpieza en vialidades y se mantienen los protocolos establecidos de prevención, reacción y atención a la población. Para los afectados no hay explicación ante la incapacidad por parte de las autoridades para prevenir estos daños que cada año se presentan.

“Lo que hemos visto es que sí llega la autoridad y ponen a funcionar los vactor, pero lo que decimos es por qué no hay una solución. Hemos propuesto o lo que queremos es que haya otro tipo de soluciones. Les decimos a las presidentas y no arreglan nada, más que arreglar calles, mejor que vean cómo arreglar el drenaje de la principal y lo cambien por uno que se de abasto, porque el actual es de apenas 15 pulgadas de diámetro”, comentó el señor Manuel.

Sin embargo, dijo, hay otras prioridades y el desazolve no es suficiente, toda vez que se tapa con lodo el drenaje y no logra liberar el agua que ellos hasta la demarcación y que arrastra la lluvia y la basura desde el Nevado de Toluca, pasando por la capital mexiquense, Metepec y hasta llegar a San Mateo Atenco.

Inundación en San Mateo Atenco. Foto: Jorge Alvarado/ELUNIVERSAL)

San Mateo Atenco con lluvias críticas

El ayuntamiento dio a conocer que en el año 2022, San Mateo Atenco tuvo como lluvia más crítica la ocurrida en el mes de julio, registrando una lectura de 30 mm en los pluviómetros. En tanto que gracias a los trabajos preventivos realizados por las diferentes áreas del Gobierno municipal como el Organismo de Agua (Opdapas), la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Humana y Orden Vial, en coordinación con la Secretaría del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), se logró conducir adecuadamente el gran volumen de agua que llegó al municipio.

Además, que operaron al 100% y con oportunidad los equipos de bombeo y los cárcamos municipales y estatales, aminorando la acumulación de agua en las vialidades.

También que ayer realizaron acciones inmediatas de limpieza en las rejillas e instalaron los equipos móviles para conducir el agua excedente y lograron minimizar las afectaciones a viviendas.

Reiteró que con auxilio de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y con la labor del Grupo Axolotl municipal y del Grupo Tláloc de la CAEM, se apoyó el cruce de peatones y se reguló el flujo vehicular en las vialidades con mayor acumulación de agua.

Inundación en San Mateo Atenco. Foto: Jorge Alvarado/ELUNIVERSAL)

