Hay más de 200 personas en lista de espera para ser vacunadas contra el Covid-19 en las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en Naucalpan y Cuautitlán México, mismas que ya se registraron de manera digital ante la escasez del biológico por la alta demanda.

El jueves pasado se aplicaron 150 dosis de Pfizer en ambos centros, dijo el Doctor Gerardo Vargas Sánchez, Coordinador de la estrategia de vacunación de Cruz Roja Mexicana contra Covid-19.

No se han presentado reacciones negativas en los vacunados y la dosis no se aplican diario debido a que no había en existencia el biológico. Foto: Especial.

No se han presentado reacciones negativas en los vacunados y la dosis no se aplica diario debido a que no había en existencia el biológico.

Vargas Sánchez agregó que hoy reciben las dosis y mañana las aplicarán a los 120 registrados de Naucalpan y a los 87 de Cuautitlán México. Sin embargo, no hay un dato exacto de cuántas vacunas llegarán.

La campaña de vacunación de Cruz Roja Mexicana ofrece el biológico desarrollado por la empresa Pfizer en 795 pesos, bajo la modalidad de citas para que el usuario pueda ser notificado vía telefónica del día que llegan las dosis y asista a su aplicación. Foto: Especial.

La campaña de vacunación de Cruz Roja Mexicana ofrece el biológico desarrollado por la empresa Pfizer en 795 pesos, bajo la modalidad de citas para que el usuario pueda ser notificado vía telefónica del día que llegan las dosis y asista a su aplicación.

En el Estado de México, la delegación de Naucalpan, Cuautitlán México y Toluca son las habilitadas para la vacunación, mientras que en la Ciudad de México, es en el Hospital Central de Polanco y en Lilas, alcaldía Cuajimalpa.

