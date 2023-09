Ecatepec, Méx.— Durante este fin de semana continuó la suspensión del servicio de la ruta México-Tizayuca, luego de que el jueves pasado varios hombres asaltaron a los pasajeros y asesinaron al operador de una de sus unidades, a la altura de la colonia Esmeralda, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

En una de sus bases que se ubica sobre la autopista México-Pachuca, en el paradero de la 30-30, en Ecatepec, los usuarios esperaron hasta una hora las unidades de esta línea de transporte.

Los despachadores les explicaron a los pasajeros que las corridas de esa línea se suspendieron desde el jueves, pero no les creyeron, hasta que comprobaron lo dicho.

“Muchas personas no me creen porque sienten que los estoy engañando, se han quedado aquí una hora, media hora, se desesperan, entonces dicen ‘tons ya me voy porque me estás diciendo la verdad’”, contó uno de ellos.

Las personas de la tercera edad se quejaron de que los operadores de las otras rutas no les hacen el descuento que les aplican los de la México-Tizayuca, “entonces nos vemos obligados a tener que pagar la tarifa normal”, denunció un pasajero.

Hasta el momento se desconoce cuándo concluirá la suspensión del servicio de la ruta México-Tizayuca, que es considerada la más grande e importante que opera en la zona, y la que ha bloqueado por lo menos dos ocasiones la autopista México-Pachuca para exigir mayor seguridad por las extorsiones, agresiones y asesinatos que sufre su gremio.