Atizapán de Zaragoza, Mex.- Comprando garrafones y recolectando el agua de lluvia es como vecinos de Ejidos de San Miguel han sobrevivido a la falta de agua en su comunidad, desde hace quince días, situación que provocó una manifestación en la carretera Lago de Guadalupe.

“Tenemos 15 días sin agua y ya necesitamos para las cosas prioritarias”, indicó la vecina Pilar Rodríguez, luego de liberar el paso de vehículos sobre la mencionada vialidad, a la altura de Villas de la Hacienda.

El gobierno municipal les informó que la falta de agua obedece a un corte en el suministro proveniente del Sistema Cutzamala, situación que también impacta a otras comunidades de la localidad.

“No se puede bañar uno, no puedes lavar los trastes, la ropa, el baño; son cosas prioritarias que no se pueden hacer porque, por ejemplo, si quieres trapear o lavar el patio, ocupas el agua de la lavadora, pero con esa agua no se puede hacer de comer ni bañarse”, agregó Pilar.

Por la protesta, la circulación se vio afectada por espacio de dos horas, también para los habitantes de Cuautitlán Izcalli, principalmente para aquellos que salen de los fraccionamientos Bosques del Lago y Lago de Guadalupe, debido a la colindancia con Atizapán de Zaragoza.

