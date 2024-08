Tejupilco, Méx.- “Llovió tanto que todos nos espantamos, nunca había pasado algo así. Se llevó carros, hasta ropa, colchones y todo”, dijo doña Ernestina, habitante de Tejupilco, aledaña al arroyo de Rincón López, en Tejupilco, afluente que se desbordó anoche y que arrasó con todo a su paso.

Los vecinos de esta comunidad sureña lamentan que la zona se ha visto afectada por el dengue, el COVID19 y a estas condiciones se suma la anegación que dejó sus pertenencias inservibles. Atribuyen dichos daños, además, a la falta de trabajos preventivos por parte del ayuntamiento de Tejupilco y de Sultepec, colindantes en este arroyo.

En las calles cubiertas por lodo, como si se tratase de una alfombra, se observan colchones, muebles, sillas, muñecas, ropa, Raquel dijo que ella no vive en la zona, es de la Ciudad de México, acudió para ayudar a sus hermanos que ahí habitan. “Le hablé a mi hermano, le pregunté a mi cuñada qué estaba pasando y vi las noticias, entonces en cuanto pude me vine a apoyar, no tengo dinero, solo puedo poner mis manos para limpiar”, comentó.

La anegación dejó sus pertenencias inservibles. (Foto: Claudia González)

“Vimos cómo bajaba el agua. Nosotros no sabíamos qué hacer, nos quedamos arriba pero el agua llegó hasta metro y medio de altura, no podíamos hacer nada”, dijo la señora Juve.

Su refrigerador, la lavadora y sus sillones fueron parte de sus pérdidas. Conmovida por los daños, expresó que tras pasar la tormenta lo que pensaron, sus familiares y ella fue en tratar de librar lo más posible sus pertenencias, pues es una inversión que difícilmente podrán reponer.

“Pensamos que no la contábamos, creímos que se podía caer la casa, nunca habíamos visto, no había pasado algo así, comentó.

cr