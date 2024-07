Tultepec, Méx.— Desde hace seis meses, comerciantes de Santiago Teyahualco han visto disminuida la venta de sus productos entre 50% y 60%, argumentando que se debe a los trabajos intensificados para la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), toda vez que los clientes y proveedores dejan de pasar y no hay compradores, pensando en cerrar pues la renta no se las han dejado de cobrar.

Este viernes bloquearon el paso de maquinaria para buscar que las autoridades del gobierno federal les hicieran caso a sus peticiones, pues refieren que no quieren cerrar sus negocios.

Víctor Hugo Torres tiene una tienda de abarrotes en la calle De los Doctores desde hace tres años, en la que vendía, en promedio, 3 mil 500 o 4 mil 500 pesos diarios. Y desde enero la venta comenzó a disminuir a menos de 2 mil pesos. Actualmente esa vialidad se encuentra en obra para la introducción de gas por red y es instransitable.

Lee también: Pobladores y comerciantes se manifiestan por retrasos en la obra del Tren Suburbano en Tultepec

“Los proveedores ya no entran hasta acá y debemos de salir para acarrear la mercancía. Y ahora si tomamos en cuenta cómo está la calle, ya no pasa nadie. Mis clientes eran automovilistas que pasaban por aquí, se estacionaban y seguían su camino; ya ni eso tengo. Ya me busqué otro trabajo como albañil para poder completar y pagar la renta de aquí y de mi casa”, indicó.

Los comerciantes dijeron que los representantes de la SICT les informaron que la introducción de la línea de gas natural forma parte de trabajos complementarios y que estarían listos en 15 días, sin embargo, esto no ha ocurrido.