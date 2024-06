Cuautitlán Izcalli, Mex.- Las obras de interconexión para la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzaron la noche del sábado, generando que los intervalos del paso de los convoyes estén teniendo cambios.

Los trenes que circulan por la vía, a la altura de la colonia La Quebrada de Cuautitlán Izcalli, disminuyen la velocidad en un tramo de aproximadamente 200 metros en donde un grupo de ingenieros realiza maniobras para colocar piedra y durmientes.

Las obras de interconexión para la ampliación del Tren Suburbano al AIFA han generado que los intervalos del paso de los convoyes estén teniendo cambios.



Una vez superada esa zona de obras, los trenes comienzan a acelerar y siguen su camino de manera normal; en sentido para la estación Cuautitlán subiendo enseguida un puente y en dirección a Buenavista, frenan la marcha pues la estación Lechería se encuentra a pocos metros.

Trabajadores explicaron que el clima de ayer no les permitió desarrollar su trabajo de la mejor manera. Sin embargo, afirmaron desconocer la causa del avance lento que ocurrió ayer.

Hoy, el tránsito de los convoyes ha fluido con normalidad en lo que va de este día, luego de varias quejas durante el lunes en las que se reportaron atrasos en el servicio del Tren Suburbano.

Las obras de interconexión para ampliación del Tren Suburbano al AIFA han generado cambios. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

“Ayer de regreso de trabajar me hice 25 minutos en Buenavista y no de trayecto sino que fueron 25 minutos solo para salir de la estación. Terminé llegando a Lechería en una hora cuando lo normal es que sean 25 o 30 minutos; algunos decían que por la lluvia, pero no llovió todo el día. Hoy ya vengo normal y ojalá así siga”, declaró la señora María del Carmen.

El intervalo entre cada tren ha sido de 8 a 10 minutos, sin que se registren aglomeraciones de usuarios buscando entrar a los trenes para llegar a tiempo a sus diferentes destinos.

Otra de las quejas que surgió fue sobre el reciente aumento de las tarifas, el cual aplicó desde el domingo 16 de junio; dejando el viaje corto en 10.50 pesos y el viaje largo en 24.50 pesos, manifestando usuarios su descontento ante los retrasos.

Al respecto, Ferrocarriles Suburbanos informó que trabajaron intensamente ayer para normalizar el servicio y “recurrentemente invita a los usuarios a mantenerse informados, a través de las redes sociales del Tren Suburbano, para facilitar la planificación de sus viajes”.

