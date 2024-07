Texcoco, Méx.— Antes de la inauguración oficial del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se construyó en terrenos de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se realizan actividades previas en la región para que la gente, principalmente del Valle de México, conozca el proyecto, uno de los más emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo se realizó una clase de yoga, paseo en bicicleta y avistamiento de aves en el Lago Nabor Carrillo, el cual también forma parte del plan de restauración del funcionamiento ambiental de la cuenca hidrográfica del Valle de México.

Visitantes de alcaldías de la CDMX acudieron al lugar y quedaron sorprendidos de la zona y que estará abierta a toda la población de manera gratuita próximamente.

Lee también: Secretaría de Movilidad del Edomex expide más de 40 mil licencias de conducir

“Me gusta mucho la naturaleza, me gusta que sigan conservando este tipo de lugares, me da tristeza que a veces no los respeten y yo creo que está muy bien la idea, a disfrutarlo con la familia. Sí, que disfruten esto al 100, es una zona muy natural, tenemos nuestra clase de yoga, andar en bicicleta, en patines, es algo muy bonito para que los niños anden también corriendo”, contó Susana Portocarrero, vecina de la alcaldía Tláhuac.

“Increíble”, “maravilloso” y “excelente” fueron los adjetivos calificativos que utilizaron cinco amigas provenientes de la alcaldía Coyoacán para definir su experiencia en lo que su primer visita a este complejo y anticiparon que regresarán porque se sintieron muy a gusto la mañana de ayer. “Una parte importante que nos da gusto es que la comunidad de esta zona les hayan regresado su espacio, su hábitat y la conservación de las especies, principalmente”, dijo una de ellas.

La mayoría de los más de mil asistentes vistieron ropa color blanco para participar en una clase de yoga que organizó Pilares de la Ciudad de México.

La convocatoria fue realizada por la administración del Parque Ecológico Lago de Texcoco. “Me pareció muy bonito, el parque está increíble, lo que pasa que siento, pienso, que aún no está bien terminado, pues la verdad es algo muy bueno para los capitalinos y para la gente del mundo entero que venga a visitar las bellezas que tenemos en México. Muy cerca de la Ciudad de México a 20 minutos y está muy bonito y está enorme y hay espacio”, opinó Tere, de la alcaldía Iztacalco.

Lee también: Disminuye en 35% el delito de feminicidio en el Edomex durante 2024, afirma Fiscalía mexiquense

La zona del Nabor Carrillo cuenta con un área de paseo, pabellón, vivero y mirador. En este último espacio los visitantes disfrutaron del avistamiento de aves que se encuentran en el lago, lo que lo convierte en una experiencia placentera. También llegaron vecinos mexiquenses.

Cada fin de semana la administración del Parque Ecológico Lago de Texcoco organiza diferentes actividades en las diversas áreas con las que cuenta el proyecto.

Ese sitio forma parte de los 15 proyectos hídricos prioritarios del gobierno federal. Fue desarrollado en una superficie de más de 14 mil 300 hectáreas, en las que cabe 17 veces el Bosque de Chapultepec y es 1.5 veces más grande que la ciudad de Oaxaca. La inversión que se efectuó supera los 4 mil 500 millones de pesos y se generaron alrededor de 6 mil empleos.