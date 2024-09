Chalco, Méx.— Cayo Renold, Luis, Rodolfo y Jean Claude son migrantes de origen haitiano, y Jhony, francés, quienes viven en la colonia Culturas de México, la cual se inundó el 2 de agosto, igual que otras cinco comunidades del municipio de Chalco.

El departamento que algunos de ellos rentaban se encontraba dentro de las calles anegadas y tuvieron que buscar otro inmueble para hospedarse.

Como ya se integraron a la comunidad, el sábado pasado varios de ellos fueron contratados para participar en las acciones que se llevan a cabo para desalojar las aguas residuales que se encuentran en Culturas de México.

Lee también: Chalco: vecinos y autoridades confían en superar contingencia por inundaciones si no llueve con intensidad

Operan motobombas, de las que están al pendiente de que no les falte combustible para funcionar, y si es necesario, le echan para que sigue extrayendo el agua a través de la manguera que tiene conectada.

Portan chalecos naranjas, como los otros empleados mexicanos, y uno de ellos se puso un overol color caqui del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Rodolfo, quien habla español porque vivió en Santiago de Chile varios años, reveló que le pagarán 2 mil 500 pesos a la semana por la labor que realiza. Vive en Chalco con un primo y unos amigos y espera la cita en la Embajada de Estados Unidos para que reciban asilo político en esa nación.

“Yo tengo una semana trabajando aquí para sacar el agua. Llevo la gasolina a la bomba, limpiando, sacando toda la basura”, narró.

Rodolfo habitaba una casa que se inundó y el dueño le dijo que no podía seguir viviendo en ella y tuvo que buscar otro sitio, lo encontró ahí mismo en Culturas de México y ahora está mejor porque está fuera de la área afectada.

Jean Claude, el que se enfundó un overol del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se presentó por primera vez a trabajar este martes. De buen humor, de sonrisa fácil y accesible para platicar con quien se le acerca, ajustó la manguera que va conectada a la motobomba para que no se derrame el líquido que extraen de las calles anegadas.

“No, todavía [no me dicen cuánto me van a pagar] estoy esperando al patrón. Pa cuidar la máquina, para bombear agua”, narró Jean Claude, quien lleva cinco meses en el país.

Cayo Renold, quien tiene cuatro meses en territorio mexicano, también fue contratado para que esté al pendiente de que no le falte combustible a la motobomba. Lleva cuatro días en esa labor, el sábado fue su primera jornada.

Su turno a veces es por la noche, por lo que también tiene que laborar en ese horario.

Como le gustó México piensa buscar la residencia y cuando lo haga quiere traer a sus dos hijos para que vivan con él.

Lee también: Vuelven lanchas a recorrer calles inundadas de Chalco

Jhony, originario de Francia, también quiere quedarse a residir en el país. Los otros migrantes haitianos esperan la cita que programaron para que Estados Unidos les permita ingresar por la situación política que existe en su país.

En esa zona densamente poblada de Chalco, cuyos habitantes enfrentan la peor emergencia en su historia, hay decenas de haitianos que también han sufrido la contingencia porque tienen que caminar por las aguas negras y vivir en esas condiciones sanitarias.

Algunos de ellos han colocado puestos de fruta y verdura cerca del área más afectada por la inundación para obtener algunos ingresos y comparten el mismo el dolor que las familias chalquenses.