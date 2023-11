Toluca, Méx.- A través de videos captados por cámaras de videovigilancia de la Terminal de Autobuses de Toluca se observa cómo a lo largo del día en diversos horarios, circulan en motocicleta parejas de dos hombres, en ocasiones una mujer y un hombre, vigilan, acechan y después asaltan, son los llamados motorratones que persisten en la zona, acusó Odilon López Nava, presidente de la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en el Valle de Toluca.

Señaló que pese a los intentos por mantener el orden, los elementos de seguridad municipales asignados a las inmediaciones de la Terminal de Autobuses y era Mercado Juárez están “rebasados” porque “el área de comercio municipal no ha logrado retirar el comercio ambulante” y de acuerdo con locatarios, bajo su amparo operan carteristas, asaltantes de celulares y otros objetos.

A esta modalidad se suman otras de robo, por ejemplo, una mujer de la tercera edad que simula malestares y desmayos, en lugar un grupo de delincuentes sorprende a las personas que le auxilian, les quitan sus pertenencias. Además, hay “bolitas de 10 o 15 personas” que simulan un tumulto, para sacar dinero, carteras, móviles y todo tipo de pertenencias a los asistentes a la central o al Mercado.

“Están hechas las denuncias sobre estos hechos y en contra de los delincuentes, las bandas organizadas que aquí operan, fueron los propios comerciantes que han tenido valor de hacerlo, de ir ante la autoridad correspondiente. Pero esta es la administración municipal, es la realidad de Toluca. Estamos distrayendo la atención de las autoridades estatales y municipales en emergencias y los pocos elementos ahora investigan delitos, mientras hay otras áreas que no hacen su trabajo y escala la delincuencia”, dijo.

Aseguró que algunos de los motociclistas captados en las grabaciones son los responsables del cobro de derecho de piso, quienes extorsionan a los ambulantes y ellos mismos los colocan. “Esta es la realidad de la autoridad municipal, los policías municipales están rebasados ante la inoperancia de los verificadores y también es corrupción cuando hay una autoridad que no hace su trabajo, no solo se trata de recibir dinero, sino de incumplir con sus funciones”, alegó.

En las inmediaciones, los usuarios del transporte público y locatarios coinciden en que ha incrementado hasta en 30% la presencia de motorratones y carteristas, ellos operan en contubernio con los presuntos líderes que cobran el derecho de piso a locatarios establecidos o informales, sin que haya autoridad municipal a la cual recurrir para pedir ayuda.

“Desconfiamos porque si se da cuenta aquí los verificadores y los inspectores igual se hacen de la vista gorda, no sé si están o no con las bandas pero no hay ayuda y estamos ahorcados, la gente no se detiene a comprar, tienen miedo”.

