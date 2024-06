Nezahualcóyotl, Estado de México.-Marco y Cindy, quienes son esposos y padres de una niña a la que iban a recoger al kinder el jueves pasado, después de que él fue a una estética a que le cortaran el cabello, fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal y son acusados de pertenecer a una banda integrada por policías estatales, los cuales robaron una bodega con productos chinos ese día, en Ciudad Neza.

Este jueves familiares, amigos y vecinos de la pareja, protestaron frente a los juzgados del penal Neza Bordo, donde se llevó a cabo una audiencia, para denunciar que su detención fue arbitraria y demandar que los dejen en libertad porque los señalan de cometer un delito mientras se encontraban en otro lugar cuando ocurrió el asalto al inmueble ubicado en la colonia Agua Azul, también en Nezahualcóyotl.

“Mi hermano fue a cortarse el cabello y mi cuñada lo dejó mientras buscaba estacionamiento porque ese día hay un tianguis por la zona, después de que le cortaron el cabello mi hermano le dice a mi cuñada que ya está listo para que pase por él, lo hace y cuando van a avanzando les dice un policía que se detengan porque iban llegando unos camiones y le dice que en cinco minutos pueden seguir avanzando, luego llega una policía y les pide identificaciones, mi cuñada la entrega, pero mi hermano no porque no lleva su cartera, luego los bajan de su carro, los ponen contra la pared y los suben a una patrulla para llevarlos al MP, mi hermano les dijo que tenía que ir por su hija a la escuela y ya no lo dejaron”, contó Yutsil, hermana de Marco.

La familia de la pareja contrató a abogados especialistas en informática para que pudieran conseguir grabaciones de las videocámaras instaladas en la zona donde estaban Marco y Cindy para demostrar que ellos no cometieron delito alguno porque él estaba en la peluquería y ella lo esperaba en su vehículo, en el momento en el que robaban la bodega con productos chinos en la colonia Agua Azul de Nezahualcóyotl.

Los seres queridos, amigos y vecinos de la pareja, la cual tiene un gimnasio porque son instructores fitness, vistieron con ropa color blanca y portaron cartulinas en la que exigen su libertad inmediata porque aseguran son inocentes de los delitos que les imputan.

Familiares, amigos y conocidos de la pareja protestan por su inocencia. Foto: Emilio Fernández / EL UNIVERSAL

También llevaron lonas grandes con una fotografía de la pareja y su pequeña hija, la cual ha sufrido la ausencia de sus padres desde el jueves pasado cuando fueron detenidos.

La semana pasada, el gobierno de Nezahualcóyotl dio a conocer que los elementos de la corporación detuvieron a 10 personas, cinco de las cuales eran miembros activos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Mexico y otros cinco civiles.

Según el reporte, los acusados sustraían mercancía de una bodega de mercancía china, ubicada en la colonia Agua Azul, luego de recibir una llamada de alerta por parte de un trabajador quien los habría descubierto en en el acto.

En la detención también aseguraron cinco armas de fuego cortas y una larga, así como tres vehículos tipo sedan, dos camiones de carga y una patrulla de la Policía Estatal.

Los 10 detenidos, entre ellos Marco y Cindy, fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de robo en lugar cerrado.

