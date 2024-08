Familia desplazada por inundación celebra el Día del Abuelo en un albergue de Chalco

Hoy 28 de marzo, día del abuelo, José Rodríguez Vázquez pasará el día con sus nieta y sus tres bisnietos lejos de casa, en un pequeño cuarto en el albergue de Culturas de México en Chalco.

José y su familia tuvieron que huir de casa luego de que el agua se apoderara de su hogar ubicado en la colonia Jacalones, llegando hasta el metro de altura y destruyendo a su paso sus muebles, electrodomésticos, su ropa y prácticamente todos su bienes materiales.

“Aquí me están tratando bien, estoy diabético, me estoy quedando ciego pero hay la llevo. Está enferma mi hija, no puede ni caminar y le cortaron un dedo. Tuvimos que abandonar la casa porque el agua ya nos llegaba hasta acá, tuvimos que salir cargando a los niños y en verdad lo perdimos todo” relató entre lágrimas.

Con 77 años, diabetes, hipertensión y ceguera parcial, José asegura sentirse seguro y bien atendido en el albergue en el que reside junto con su familia pero afirma extrañar su hogar, mismo que ha habitado desde hace 27 años.

“Teníamos un negocio de bicicletas y otro de chácharas pero lo perdimos. Gracias a dios mis nietos y mis hijos están bien, no murió nadie y es algo que agradezco a dios padre”.

José es uno de los 13 adultos mayores, todos con hijos y nietos que residen en este albergue y que pasarán el día del abuelo allí, a la espera de algún día regresar a su hogar junto con su familia.

